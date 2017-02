Horóscopo Diário - 12 de Fevereiro

12.02.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Evite complicações.

Amor: Estará num dia difícil. Deve acalmar-se nas suas acções.

Trabalho: Poderão aproveitar-se da sua boa vontade.

Dinheiro: Sujeito a gastos excessivos.

Saúde: Instabilidade emocional.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Pense antes de agir.

Amor: Hoje irá discutir por tudo e por nada.

Trabalho: Clarifique duvidas. Não tire ilações sem certezas.

Dinheiro: Sujeito a despesas inesperadas.

Saúde: Dificuldade em recuperar.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Procure respostas.

Amor: Poderá necessitar de falar. Não se oprima.

Trabalho: Andará desmotivado e sem vontade.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Falta de energia física e mental.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Simplesmente acredite!

Amor: Terá boas noticias. Há muito que aguarda este dia.

Trabalho: Dê vida a novos projectos.

Dinheiro: Poderá receber um bónus.

Saúde: Estável.

Leão 23/7 a 22/8.

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Seja mais brando.

Amor: Analise os seus sentimentos. Não se aprisione.

Trabalho: Tenha certezas do que realmente quer para si.

Dinheiro: Seja ponderado nos gastos.

Saúde: Marque análises de rotina.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Aprenda a controlar os seus impulsos.

Amor: Terá tendência a dizer tudo o que lhe vai na cabeça. Cuidado.

Trabalho: Poderá optar por um novo caminho. Mude estratégias de actuação.

Dinheiro: Evite gastos impensados.

Saúde: Cautela com as emoções.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Não mostre mais do que é real.

Amor: Estará controlador e intolerante.

Trabalho: Quererão que assuma uma responsabilidade.

Dinheiro: Estável, embora tenha que evitar gastos desnecessários.

Saúde: Sujeito a stress.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: A Grande Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Goste mais de si.

Amor: Tomará rédeas nas suas relações.

Trabalho: Surgirão novas oportunidades em trabalhos que exijam autonomia.

Dinheiro: Aproveite para gastar em si.

Saúde: Cuide da sua imagem.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Aprenda a não acreditar em tudo o que lhe dizem.

Amor: Um pensamento do passado, poderá surgir e deixá-lo triste.

Trabalho: Está sujeito a intrigas e falsidades. Não facilite.

Dinheiro: Confira sempre o troco.

Saúde: Sujeito a insónias.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Altere comportamentos.

Amor: Corte com assuntos do passado.

Trabalho: Deve iniciar novos projectos.

Dinheiro: Pague despesas.

Saúde: Sujeito a reumático.



Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Evite precipitações.

Amor: Mantenha a serenidade e tolerância. Deve afastar-se de conversas aborrecidas.

Trabalho: Aproveite o dia para descansar. Bem precisa.

Dinheiro: Sofrerá atrasos.

Saúde: Pequenos problemas na visão.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Avance com a sua vida.

Amor: Pequenos problemas serão superados.

Trabalho: Conseguirá alcançar os seus objectivos.

Dinheiro: Entradas rápidas.

Saúde: Especial cuidado com anca e bacia.