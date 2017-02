Horóscopo Diário - 11 de Fevereiro

11.02.17

Gémeos

Carta do Dia: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento.

Amor: Prepare um jantar para os amigos. Cultive a alegria na sua casa.

Saúde: Pratique exercício físico e tenha pensamentos positivos.

Dinheiro: Possíveis oportunidades de negócio. Fique atenta.

Pensamento positivo: Eu venço os meus pensamentos negativos, sou otimista!

Sagitário

Carta do Dia: 6 de Copas, que significa Nostalgia.

Amor: Hoje poderá sentir-se nostálgica e triste. Saia para distrair-se.

Saúde: Proteja os olhos comendo cenouras. Uma dieta rica em vitaminas faz milagres por si!

Dinheiro: Coloque em prática ideias arrojadas. Tenha fé e vencerá.

Pensamento positivo: Liberto-me de ressentimentos e sou mais feliz.

Leão

Carta do Dia: 7 de Espadas, que significa Novos Planos, Interferências.

Amor: Evite que terceiros interfiram na sua relação. Confie no seu amor.

Saúde: Vigie o seu sono. Deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer.

Dinheiro: Seja mais ponderada nas suas despesas. Pense mais no futuro.

Pensamento positivo: A vida é o reflexo do que eu fizer dela.

Balança

Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem Longa, Partida Inesperada.

Amor: Possível viagem a dois. Desfrutará de dias românticos.

Saúde: Tendência para dores de estômago. Tome chá de hortelã.

Dinheiro: Sempre que possa, ponha algum dinheiro de parte. Tostão a tostão faz um milhão.

Pensamento positivo: Acredito que cada experiência transmite um ensinamento.

Escorpião

Carta do Dia: 8 de Paus, que significa Rapidez.

Amor: Momento favorável para novos encontros. Ganhe coragem!

Saúde: Faça análises com regularidade. Vigie a saúde.

Dinheiro: Terá energia para terminar um trabalho com muita rapidez. Força!

Pensamento positivo: Procuro e sei que encontrarei!

Carneiro

Carta do Dia: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades.

Amor: Aproveite o tempo livre para estar com as pessoas que lhe são mais queridas.

Saúde: O ar puro faz-lhe bem. Carneiro beneficia muito com o contacto com a Natureza.

Dinheiro: É conveniente que reflita antes de tomar uma decisão.

Pensamento positivo: Ao manter-me serena, consigo ouvir a voz de Deus.

Caranguejo

Carta do Dia: 6 de Ouros, que significa Generosidade.

Amor: Trate a sua cara-metade com muito carinho. Há que dar para receber.

Saúde: É provável que a fadiga se apodere de si. Alimente-se bem. Coma bananas.

Dinheiro: Seja generosa com os seus colegas. Será recompensada.

Pensamento positivo: Sou generosa para comigo mesma e para com os outros.

Virgem

Carta do Dia: O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida.

Amor: Poderá romper com o passado e iniciar um novo ciclo de vida a nível amoroso.

Saúde: Possíveis dores musculares. Faça um emplastro de álcool com gengibre.

Dinheiro: Será elogiada pelo seu trabalho e dedicação.

Pensamento positivo: Escrevo novas páginas no livro da minha vida.

Aquário

Carta do Dia: A Justiça, que significa Justiça.

Amor: Tire proveito de todos os momentos a sós com a pessoa amada. Construa um futuro próspero.

Saúde: Possível debilidade física. Faça refeições a cada duas horas.

Dinheiro: Hoje poderá ser resolvida uma questão que a atormentava. A justiça será feita.

Saiba que os signos de Ar, como o Aquário, precisam de ter liberdade, respeito e compreensão, pois são muito idealistas e independentes.

Pensamento Positivo: Reconheço os meus erros. Só os fortes sabem reconhecer as suas limitações.

Capricórnio

Carta do Dia: O Mágico, que significa Habilidade.

Amor: As inseguranças não levam a lado nenhum. Confie na pessoa que ama.

Saúde: Acalme os nervos fazendo uma caminhada à beira mar.

Dinheiro: Gira as finanças com habilidade. No poupar está o ganho!

Pensamento positivo: Com sabedoria abro novas portas na minha vida.

Touro

Carta do Dia: Rei de Copas, que significa Poder de Concretização, Respeito.

Amor: Procure ser mais otimista quanto ao amor. Abra o coração a novas emoções.

Saúde: Deitar cedo e cedo erguer, dá saúde e faz crescer.

Dinheiro: Trate bem quem a rodeia e conquistará o respeito de todos.

Pensamento positivo: Tenho cuidado para não magoar quem amo.

Peixes

Carta do Dia: A Estrela, que significa Proteção, Luz.

Amor: No campo amoroso está protegida. Viverá momentos de pura felicidade.

Saúde: Comece o dia bebendo um copo de água com umas gotas de limão. Purifica o organismo.

Dinheiro: Possível convite de trabalho. Decida com o coração.

Pensamento positivo: Quero que a clareza de espírito esteja sempre na minha vida!