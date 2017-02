Horóscopo Diário - 10 de Fevereiro

10.02.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Seja realista.

Amor: Poderá sentir-se desiludido em relação a alguém. Veja a vida de frente!

Trabalho: Cuidado com críticas e mexericos. Seja cauteloso e não confie nos seus colegas.

Dinheiro: Sujeito a enganos.

Saúde: Insónias.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: A Grande Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Seja mais independente.

Amor: Sentirá vontade de estar só e passar mais tempo consigo mesmo. Será um dia positivo.

Trabalho: Terá visibilidade. Faça contactos e invista nos seus projectos.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Dores nos pés.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Seja reservado.

Amor: Estará muito misterioso. Não deverá falar demasiado. Controle-se.

Trabalho: Guarde para si os seus projectos. Alguém estará muito atento aos seus planos, por isso seja cauteloso.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Faça uma introspecção.

Amor: Estará muito afastado, mas será positivo para si. Precisa de entender o que quer para a sua vida.

Trabalho: Não queira obter as respostas imediatamente. Dê tempo ao tempo.

Dinheiro: Atrasos nos recebimentos.

Saúde: Dores nas costas.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Lute pelos seus desejos.

Amor: Terá atritos que lhe trarão instabilidade emocional. Revele as suas angustias e desbloqueie conflitos.

Trabalho: Tem de ser mais persistente. Nada na vida se faz sem trabalho. Será um dia de alguma luta.

Dinheiro: Dificuldades nos recebimentos.

Saúde: Sujeito a alergias.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Veja o lado positivo.

Amor: Estará muito nervoso. Deverá acalmar-se e não deitar tudo a perder. Descontraia e deixe acontecer.

Trabalho: Um trabalho poderá terminar, mas não se preocupe. Algo melhor está por chegar.

Dinheiro: Despesas inesperadas.

Saúde: Dificuldade nas recuperações.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Imponha-se.

Amor: Diga o que pensa. Sentir-se-á triste em relação a alguém e por isso não deixe nada por dizer.

Trabalho: Confie em si. Terá tarefas acrescidas, mas irá sair-se bem.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Sujeito a stress.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Seja mais activo.

Amor: Terá dificuldade em libertar-se de um assunto. Fale, “lime arestas”.

Trabalho: Não se deixe influenciar pelos seus pensamentos. Estará inseguro.

Dinheiro: Saídas.

Saúde: Sujeito a dores de cabeça.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Avance!

Amor: Apesar de sentir dificuldade em chegar à pessoa amada, as suas investidas darão certo.

Trabalho: Não tema, se algo correr menos bem. Conseguirá alcançar o que deseja e superar qualquer obstáculo.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Dores na anca e bacia.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Renove energias.

Amor: Alguém do Passado poderá estar muito presente na sua vida. Dedique-se ao amor!

Trabalho: Estará muito protegido. Conte com apoio de colegas para desempenhar e concluir um trabalho.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: A Integração

Conselho Do Dia: Estabilize energias.

Amor: Mesmo que lhe faça críticas, procure harmonizar o ambiente ao seu redor. Nada deve influenciar o seu estado de espírito.

Trabalho: Tudo correrá bem. Desempenhe as suas tarefas com calma e sem pressa.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Não se culpabilize.

Amor: Poderá sentir-se triste e por isso estará muito preso a situações e pessoas. Deve libertar-se e ser mais você.

Trabalho: Nem toda a gente será correcta consigo. Sentirá que se querem aproveitar de si. Seja cauteloso.

Dinheiro: Gastos exagerados.

Saúde: Instabilidade emocional.