Horóscopo Diário - 9 de Fevereiro

09.02.17

Touro

Carta do Dia: A Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso.

Amor: Diga palavras bonitas ao seu par e tudo correrá pelo melhor.

Saúde: Pode ter falta de vitaminas. Coma mais fruta.

Dinheiro: Cuidado com as distrações. O seu trabalho pode sofrer com elas.

Pensamento positivo: Sou cuidadosa comigo mesma, penso duas vezes para não me enganar.

Balança

Carta do Dia: 4 de Espadas, que significa Inquietação, Agitação.

Amor: Trate a pessoa amada com carinho. Seja mais atenciosa.

Saúde: Faça uma massagem relaxante. Balança gosta de todo o tipo de rituais relaxantes.

Dinheiro: Trace planos objetivos. Alcance um futuro seguro.

Pensamento Positivo: Aprendo a tranquilizar o meu coração!

Peixes

Carta do Dia: Os Enamorados, que significa Escolha.

Amor: O seu coração pode ter dúvidas. Escolha o que for melhor para si.

Saúde: O stress diário prejudica o seu sistema imunitário. Descontraia.

Dinheiro: Seja humilde com os seus colegas. A simplicidade é uma virtude.

Pensamento positivo: Escolho para mim uma forma de vida serena.

Capricórnio

Carta do Dia: 7 de Ouros, que significa Trabalho.

Amor: Uma atitude da sua cara-metade vai dar-lhe a certeza de que fez as escolhas certas no passado.

Saúde: Corte nas gorduras para não ter problemas de digestão.

Dinheiro: Podem surgir contratempos. Ultrapassará tudo.

Pensamento positivo: A fé é o caminho mais seguro para o sucesso.

Gémeos

Carta do Dia: A Morte, que significa Renovação.

Amor: Poderá terminar um amor que lhe causa sofrimento. Renove a sua vida.

Saúde: Atravessa um período mais agitado. Tome chá de valeriana.

Dinheiro: Possíveis dúvidas a nível material. Pense numa mudança.

Pensamento positivo: Dou valor às coisas realmente importantes na vida!

Virgem

Carta do Dia: Cavaleiro de Copas, que significa Proposta Vantajosa.

Amor: Valorize-se mais. Já dizia o ditado “se eu não gostar de mim, quem gostará?”.

Saúde: Dê especial atenção aos dentes. Faça uma consulta de rotina.

Dinheiro: Dia intenso a nível profissional. Pode receber uma oferta vantajosa.

Pensamento positivo: Sei que a vida me traz sempre novas propostas e oportunidades.

Caranguejo

Carta do Dia: 6 de Paus, que significa Ganho.

Amor: Pode receber um presente do seu companheiro. Caranguejo é muito romântico, vai ficar toda contente!

Saúde: Faça caminhadas para evitar problemas de coração.

Dinheiro: Período de equilíbrio. Está em maré de sorte.

Pensamento positivo: Acredito nos meus projetos, sei que mereço ser bem-sucedida!

Aquário

Carta do Dia: 3 de Ouros, que significa Poder.

Amor: Declare-se à pessoa que ama! Não espere que o amor vá ter consigo, vá você ao encontro dele!

Saúde: Período calmo, sem preocupações de maior. Vai sentir-se bem.

Dinheiro: Lute pelos seus objetivos. Você é capaz de tudo.

Saiba que os nativos de Aquário são mais compatíveis com os signos Balança e Gémeos, que também são do Elemento Ar.

Pensamento positivo: Empenho-me com entusiasmo na conquista das minhas metas.

Sagitário

Carta do Dia: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério.

Amor: Poderá atravessar um período conturbado a nível sentimental. Mantenha a calma.

Saúde: Deite-se cedo. Poupe-se mais!

Dinheiro: Partilhe as suas ideias com os colegas. Juntos podem descobrir novas oportunidades.

Pensamento positivo: Oiço a minha intuição e tudo dá certo!

Leão

Carta do Dia: Rei de Espadas, que significa Poder, Autoridade.

Amor: Alimente a sua relação com manifestações de amor e carinho.

Saúde: Sentir-se-á com muita força e energia. Aproveite!

Dinheiro: A sua autoridade poderá ser posta à prova. Mantenha-se firme.

Pensamento positivo: Sei que o meu coração é o melhor conselheiro!

Carneiro

Carta do Dia: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa.

Amor: Tome a iniciativa e declare-se à pessoa que ama.

Saúde: Faça uma dieta cuidada. Retire o sal e o açúcar.

Dinheiro: Possibilidade de abraçar novos projetos. Terá espírito de iniciativa, Carneiro é muito dinâmico.

Pensamento positivo: Tenho força e coragem, sei que sou capaz!

Escorpião

Carta do Dia: Ás de Copas, que significa Princípio do Amor, Grande Alegria.

Amor: Desfrute dos momentos com o seu par. Valorize o presente e será mais feliz.

Saúde: Ouça os sinais do seu corpo. Com a saúde não se brinca.

Dinheiro: Pode ter uma grande alegria no campo material. Está em alta!

Pensamento positivo: Tenho sempre o poder de renovar a minha vida.