Horóscopo Diário - 8 de Fevereiro

08.02.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Liberte-se de amarras.

Amor: Poderá ter dificuldade em lidar com determinados assuntos. Não se deixe prender por assuntos do Passado.

Trabalho: Sentir-se-á limitado nas suas tarefas. Confie mais em si e empenhe-se, pois você é capaz.

Dinheiro: Sujeito a despesas.

Saúde: Especial cuidado com a coluna.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Seja ponderado.

Amor: A sua vida sentimental poderá entrar em monotonia. Estará muito sensível e magoado. Seja mais activo numa relação.

Trabalho: Tudo correrá bem, apesar da sua passividade. Não se deixe ficar pelo que tem, apesar da sua energia estar demasiado estagnada.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Faça caminhadas.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Seja mais comedido.

Amor: Poderá manter segredos numa relação. Não se preocupe, pois tudo correrá como deseja.

Trabalho: Estabeleça acordos, mas fique atento ao que se passa ao seu redor. Nem sempre poderão ser honestos consigo.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Confie em si.

Amor: Irá impor-se. Demonstre a sua posição perante um assunto. A razão estará do seu lado.

Trabalho: Terá uma responsabilidade acrescida. Sinta-se feliz por este voto de confiança dos seus superiores.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Sujeito a estados nervosos.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Aja com amor.

Amor: Apesar de se sentir triste em relação a alguém, deverá falar abertamente sobre os seus sentimentos. Não tema!

Trabalho: Estará muito empenhado nas suas tarefas. Avance, pois as suas ideias serão válidas.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Especial cuidado com o estômago.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Pense mais em si.

Amor: Poderá manipular uma situação. Tudo estará a seu favor, por isso as suas investidas serão positivas.

Trabalho: Conte com dificuldades. Seja cauteloso com as pessoas com quem trabalha. Poderão querer prejudicá-lo.

Dinheiro: Gastos supérfluos.

Saúde: Sujeito a ansiedade.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Seja coerente.

Amor: Poderá ter que se afirmar. Um assunto precisa de ser esclarecido. Terá dificuldade em esquecer algo relativo ao Passado. Não viva com dúvidas.

Trabalho: Estará inseguro em relação a um trabalho. Deve falar antes de exercer as suas tarefas.

Dinheiro: Equilibrado.

Saúde: Especial cuidado com o seu peso.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Apenas brilhe!

Amor: A sua energia será contagiante. Todos se sentirão bem ao seu redor. Por isso, esteja hoje com quem mais ama e espalhe magia.

Trabalho: Alguém poderá necessitar do seu apoio para terminar um projecto. Ajude!

Dinheiro: Ofereça presentes.

Saúde: Estável.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Seja feliz Hoje.

Amor: Poderá mudar a sua atitude em relação ao amor. Acabe com assuntos do Passado e viva mais o Presente.

Trabalho: Inicie um projecto seu. Seja mais aventureiro, pois está na hora de fazer o que mais gosta.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Dores reumáticas.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Viva com sorrisos!

Amor: Estará muito namoradeiro e por isso não se deixe prender numa relação. Descontraia mais e viva os momentos com intensidade.

Trabalho: Irá apresentar as suas ideias e dar inicio a novas tarefas. Não se distraia e canalize as suas energias para o que é prioritário.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Controle a tensão arterial.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Seja destemido.

Amor: Desenvolva sem medo uma relação. Dedique-se e declare-se à pessoa amada.

Trabalho: Mesmo que surjam barreiras à sua frente, conseguirá superar. A vitória está ao seu alcance.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Recuperações.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Seja mais intenso.

Amor: Poderá ouvir o que menos esperava, da pessoa amada. Prepare-se para atritos.

Trabalho: Terá que se esforçar mais. Seja persistente, pois só com luta e dedicação conseguirá obter o sucesso.

Dinheiro: Peça o que lhe é de direito.

Saúde: Sujeito a alergias.