Horóscopo Diário - 7 de Fevereiro

07.02.17

Capricórnio

Carta do Dia: O Dependurado, que significa Sacrifício.

Amor: Pode sentir necessidade de se isolar. Aproveite para tomar decisões. Mude de vida.

Saúde: Descanse para recuperar forças.

Dinheiro: Com disciplina, faça o seu trabalho o melhor que sabe.

Pensamento positivo: Os sacrifícios ensinam-me a ser mais forte!

Escorpião

Carta do Dia: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia.

Amor: Prepare um programa com o seu par. Afaste a angústia.

Saúde: Para perder uns quilinhos acrescente raiz de gengibre aos seus pratos.

Dinheiro: Tome cuidado para não cometer erros.

Pensamento positivo: Desejo o Bem a quem me rodeia, e ele vem para mim também!

Touro

Carta do Dia: 5 de Copas, que significa Derrota.

Amor: Faça novas amizades. Acredite que o futuro lhe reserva alegrias.

Saúde: Coma frutos secos. Evite problemas de coração.

Dinheiro: Pense em formas de aumentar os seus rendimentos.

Pensamento Positivo: Afasto o mal não lhe dando importância.

Virgem

Carta do Dia: 2 de Espadas, que significa Falsidade.

Amor: Um amigo de quem gosta poderá desiludi-la com uma atitude falsa. Proteja-se.

Saúde: Se faz retenção de líquidos tome chá de cavalinha.

Dinheiro: Possível desavença com um chefe. Calma e tudo se resolverá.

Pensamento positivo: A harmonia promove o amor e a felicidade plena.

Leão

Carta do Dia: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade.

Amor: O seu par pode andar mais nervoso. Seja paciente e dê a volta à situação.

Saúde: Se anda com azia, tome um chá de erva-cidreira. É remédio santo!

Dinheiro: Dia exigente no trabalho. Terá força para superar tudo.

Pensamento positivo: Todos os dias tenho o poder de mudar a minha vida para melhor.

Carneiro

Carta do Dia: A Justiça, que significa Justiça.

Amor: Período de harmonia a nível sentimental.

Saúde: Se andar mais nervosa coma alface. Atua como calmante.

Dinheiro: A determinação poderá conduzi-la ao sucesso. Receberá elogios justos.

Pensamento Positivo: No amor só existe uma lei, que é fazer feliz quem amamos.

Sagitário

Carta do Dia: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.

Amor: Empenhe-se em realizar um desejo da sua cara metade.

Saúde: Alivie as dores musculares fazendo alongamentos durante o dia.

Dinheiro: Possibilidade de receber um aumento de ordenado.

Pensamento positivo: Deus ajuda-me a concretizar os meus projetos. Tenho fé!

Peixes

Carta do Dia: 10 de Copas, que significa Felicidade.

Amor: A sua relação conhecerá momentos muito felizes.

Saúde: Para prevenir osteoporose e dores nos ossos tome um suplemento de cálcio.

Dinheiro: O seu esforço poderá ser recompensado.

Pensamento positivo: Sou jovem de espírito e espalho a alegria em meu redor.

Balança

Carta do Dia: Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático.

Amor: Aceite a pessoa que ama tal como ela é. Afaste-se de fantasias.

Saúde: Para acalmar a tosse deixe uma cebola na mesa de cabeceira.

Dinheiro: Use o seu sentido prático para resolver uma questão financeira.

Pensamento positivo: Nunca desisto de realizar os meus sonhos.

Aquário

Carta do Dia: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade.

Amor: A sua simpatia vai conquistar quem a rodeia. Fará bons amigos.

Saúde: Tendência para tensão arterial baixa. Experimente tomar guaraná em pó.

Dinheiro: Os seus investimentos poderão dar lucros. Parabéns!

Saiba que os melhores incensos para os nativos de Aquário são os de eucalipto e rosa branca.

Pensamento positivo: O Universo traz-me boas surpresas e oportunidades.

Caranguejo

Carta do Dia: A Força, que significa Força, Domínio.

Amor: Poderá ver renascer um antigo amor, se não tem par. Às vezes a vida reserva-nos surpresas.

Saúde: Possíveis dores de cabeça. É o corpo a pedir mais descanso, faça-lhe a vontade!

Dinheiro: Terá domínio sobre uma situação inesperada. Seja forte e determinado.

Pensamento positivo: Estou atenta às necessidades do meu corpo e tudo corre bem!

Gémeos

Carta do Dia: O Sol, que significa Glória, Honra.

Amor: Sente-se numa ótima fase no amor. Já merecia ser feliz!

Saúde: Para que o cansaço não se apodere de si durma oito horas por noite.

Dinheiro: Poderá concretizar um negócio lucrativo. Viverá momentos de glória.

Pensamento positivo: A cada manhã fico grata ao Universo por mais um dia que começa.