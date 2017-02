Horóscopo Diário - 6 de Fevereiro

06.02.17

Capricórnio

Carta do Dia: 4 de Copas, que significa Desgosto.

Amor: Se anda com um desgosto converse com o seu par e esclareçam a situação.

Saúde: O seu sistema imunitário está em baixo. Coma papas de aveia e tome mais vitaminas.

Dinheiro: Idealize um novo projeto.

Pensamento positivo: Venço os desgostos através da Fé e do Amor.

Touro

Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado.

Amor: Seja mais cuidadosa nas atitudes com a pessoa amada.

Saúde: Faça todos os dias algo que lhe dê prazer!

Dinheiro: Não permita que os assuntos financeiros afetem outras áreas da sua vida. Descontraia.

Pensamento positivo: Começo o meu dia feliz, penso no Bem!

Virgem

Carta do Dia: O Louco, que significa Excentricidade.

Amor: Pode encontrar um novo amor ou dar um novo passo numa relação antiga.

Saúde: Adote hábitos mais saudáveis.

Dinheiro: Evite misturar amizade com negócios.

Pensamento Positivo: Mantenho os pés assentes na terra e assim construo uma vida de felicidade.

Carneiro

Carta do Dia: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal.

Amor: Um amigo pode fazer-lhe um favor. Mostre-lhe a sua gratidão.

Saúde: Previna-se contra constipações. Coma tangerinas.

Dinheiro: Período intenso. Faça um esforço extra.

Pensamento positivo: Eu venço os meus pensamentos, sou otimista!

Aquário

Carta do Dia: 7 de Espadas, que significa Novos Planos, Interferências.

Amor: Planeie atividades com o seu par.

Saúde: Para fortalecer o cabelo coma gérmen de trigo.

Dinheiro: Podem surgir alguns problemas no campo material. Tudo se resolverá.

Saiba que o signo de Aquário tem como cristal protetor principal a Sodalite, que ajuda a ter sucesso no trabalho ou nos estudos!

Pensamento positivo: Sou determinada nos meus planos, não desisto até vencer!

Leão

Carta do Dia: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.

Amor: O romance paira no ar e virá de onde menos espera.

Saúde: Combata o envelhecimento tomando chá de pétalas roxas.

Dinheiro: Um amigo poderá abrir-lhe uma nova porta a nível financeiro.

Pensamento positivo: Amo a vida e os bons amigos. A vida é curta e os bons amigos são poucos.

Balança

Carta do Dia: 3 de Copas, que significa Conclusão.

Amor: Dê mais atenção aos amigos, sentem a sua falta.

Saúde: Comece o dia com um sumo de laranja natural. Fortaleça as suas defesas.

Dinheiro: Poderá concluir um projeto de trabalho.

Pensamento Positivo: Sei que posso concretizar os meus sonhos e ser mais feliz.

Caranguejo

Carta do Dia: O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida.

Amor: Fase amorosa favorecida. Conquiste a felicidade.

Saúde: Mantenha o bom humor comendo arroz integral.

Dinheiro: Poderá iniciar um novo ciclo no trabalho. Chegará a bom porto.

Pensamento positivo: Alcançar o bem-estar depende de mim. Faço novos planos e sigo com a vida para a frente.

Escorpião

Carta do Dia: A Morte, que significa Renovação.

Amor: Liberte-se do passado. Uma nova vida espera por si.

Saúde: Trate dores nas articulações com chá de alecrim.

Dinheiro: Podem criticá-la. Se tem a consciência tranquila não se incomode.

Pensamento positivo: O momento mais importante da minha vida é o aqui e o agora.

Peixes

Carta do Dia: 6 de Paus, que significa Ganho.

Amor: Desfrute da paz que reina no seu lar.

Saúde: Coma abacate com umas gotas de limão. É bom para a anemia.

Dinheiro: Evite gastar mais do que precisa. No poupar está o ganho.

Pensamento positivo: Sorrio mais vezes e dessa forma a minha vida é mais rica.

Gémeos

Carta do Dia: Rei de Copas, que significa Poder de Concretização, Respeito.

Amor: Trate o seu par com o respeito que merece. Crie laços fortes.

Saúde: Procure fazer uma alimentação mais equilibrada.

Dinheiro: As finanças poderão ter um aumento significativo.

Pensamento positivo: É importante plantar sementes positivas na minha vida.

Sagitário

Carta do Dia: O Imperador, que significa Concretização.

Amor: Fase positiva a nível sentimental. Poderá fazer novos planos.

Saúde: Organize melhor o seu tempo livre. Procure relaxar.

Dinheiro: Poderá concretizar um desejo profissional.

Pensamento positivo: Enfrento todas as situações com otimismo!