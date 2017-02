Horóscopo Diário - 3 de Fevereiro

03.02.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Ajude mais.

Amor: Um afastamento terá de ser resolvido. Saiba perdoar e faça as pazes.

Trabalho: Alguém poderá necessitar do seu apoio num projecto que já não trabalha.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Contenha-se.

Amor: Poderá perder a razão perante um assunto familiar. Não seja tão impulsivo.

Trabalho: Não se distraia. Hoje terá de ter concentração redobrada para que um projecto corra bem.

Dinheiro: Não gaste mais do que pode.

Saúde: Sujeito a estados depressivos.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Lide melhor consigo mesmo.

Amor: Estará com pensamentos menos positivos. Não viva tanto do Passado.

Trabalho: Seja mais activo. Estará muito dependente dos outros. Confie em si.

Dinheiro: Saídas.

Saúde: Dores de cabeça.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Seja aventureiro.

Amor: Uma relação poderá evoluir. Estará muito feliz, por isso invista no amor com determinação.

Trabalho: Será um dia de vitórias. Por isso, avance com garra nos seus projectos.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Dores na zona lombar.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Dê um passo de cada vez.

Amor: Estará distante. Deve passar mais tempo consigo mesmo e fazer uma análise à sua vida.

Trabalho: Poderá ter que interromper um projecto temporariamente. Evite precipitar-se.

Dinheiro: Entradas lentas.

Saúde: Dores nas costas.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Não fale sobre a sua vida.

Amor: Viverá de paixões fortes, porém seja mais comedido nas suas investidas.

Trabalho: Estará muito protegido nas suas actividades. Seja sábio antes de aceitar novas propostas.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Faça um check-up.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Não viva com dúvidas.

Amor: Olhe para dentro de si e actue com amor. Não seja tão inseguro de si mesmo.

Trabalho: Poderá ter que trabalhar em várias áreas. Concentre-se.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Estável.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Entenda os Sinais do Universo.

Amor: Dia muito instável. Nada acontecerá por acaso, por isso resolva assuntos no momento dos acontecimentos.

Trabalho: Um convite poderá chegar. Agarre oportunidades!

Dinheiro: Instável.

Saúde: Harmonize as suas energias.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Seja realista.

Amor: Poderá sentir-se triste em relação ao amor. Não se iluda, seja mais intuitivo.

Trabalho: Receberá críticas que o deixarão desiludido e inseguro. Não tenha medo de investir em novidades.

Dinheiro: Sujeito a enganos.

Saúde: Insónias.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Seja firme.

Amor: Clarifique assuntos e assuma uma posição perante uma relação. Vá directo ao assunto.

Trabalho: A sua rigidez será favorável para que um projecto evolua com sucesso.

Dinheiro: Equilibrado.

Saúde: Alimente-se com regras.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Seja positivo.

Amor: Uma discussão irá deixá-lo instável a nível emocional. Seja mais brando nas palavras.

Trabalho: Algo poderá correr menos bem. Não tenha pressa em resolver assuntos.

Dinheiro: Despesas.

Saúde: Dificuldades.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Invista nos seus sonhos.

Amor: Terá dificuldade em esquecer o que lhe disserem, num momento menos agradável. Não seja tão teimoso.

Trabalho: Terá determinação e avançará nos seus projectos. Nem sempre o caminho será facilitado, mas conseguirá alcançar os seus objectivos.

Dinheiro: Dificuldades nos recebimentos.

Saúde: Sujeito a alergias.