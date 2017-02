Horóscopo Diário - 2 de Janeiro

02.02.17

Touro

Carta do Dia: 10 de Espadas, que significa Dor, Depressão, Escuridão.

Amor: Poderá sofrer uma desilusão a nível sentimental. Acalme-se, pois o sol voltará a brilhar.

Saúde: Para purificar o fígado evite bebidas alcoólicas.

Dinheiro: Feche os cordões à bolsa. O dia é de contenção.

Pensamento positivo: Nada é mais importante do que sentir-me bem e feliz. Agradeço a Deus por todas as graças que me dá.

Capricórnio

Carta do Dia: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil.

Amor: Modere a sua impulsividade. Evite discussões.

Saúde: Trate o reumatismo juntando à água do banho uma infusão de alecrim. Tome vitaminas.

Dinheiro: Mantenha-se focada e os seus negócios darão lucros.

Pensamento positivo: Acredito que todos os problemas têm solução.

Leão

Carta do Dia: 9 de Ouros, que significa Prudência.

Amor: Afaste-se de certas pessoas que estão consigo por interesse. Seja prudente.

Saúde: Andará mais triste e com necessidade de se isolar, mas não o faça por muito tempo.

Dinheiro: Um amigo pode pedir-lhe ajuda. Não lhe falte.

Pensamento positivo: Ser paciente e manter a firmeza tem o efeito mágico de fazer as dificuldades desaparecerem.

Balança

Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem Longa, Partida Inesperada.

Amor: Boas energias a nível familiar. Passe bons tempos com o seu amor.

Saúde: Para libertar o stress esfregue a testa com óleo de coco e laranja.

Dinheiro: Poderá ter de fazer uma viagem. Comece já a amealhar dinheiro.

Pensamento positivo: Vejo o futuro como uma viagem maravilhosa que irei fazer.

Sagitário

Carta do Dia: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão.

Amor: Repense a sua vida. Proceda às mudanças que a conduzirão à felicidade.

Saúde: Para deixar de fumar beba sumo de agrião com cenoura.

Dinheiro: É provável que a convidem para integrar um novo projeto. Arrisque!

Pensamento positivo: Saber ouvir é uma virtude, oiço com atenção!

Virgem

Carta do Dia: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio.

Amor: Faça um programa divertido com as pessoas de quem mais gosta.

Saúde: Controle o apetite. Beber um copo de água antes das refeições ajuda.

Dinheiro: Irá sentir-se confiante. Aproveite para traçar novas metas na sua vida.

Pensamento positivo: A sinceridade domina a minha relação com os outros, tenho amigos verdadeiros!

Escorpião

Carta do Dia: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.

Amor: Uma relação pode nascer através de uma troca de olhares. Abra as portas à felicidade.

Saúde: Dedique pelo menos uma hora por dia apenas a cuidar de si.

Dinheiro: Os nativos de Escorpião são muito trabalhadores. Arrisque num novo negócio.

Pensamento positivo: O amor cura todos os males do coração.

Carneiro

Carta do Dia: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder.

Amor: Os momentos de romance estão favorecidos. Faça um jantar-surpresa.

Saúde: Durma 8 horas por noite. Mantenha a energia em alta.

Dinheiro: Poderão atribuir-lhe mais poder no trabalho.

Pensamento positivo: É importante que eu tenha objetivos. Assim tenho sempre boas razões para acordar a cada dia.

Caranguejo

Carta do Dia: Rei de Espadas, que significa Poder, Autoridade.

Amor: Evite preocupar-se demasiado. A pessoa que ama só pensa em si. Caranguejo é muito inseguro!

Saúde: Momento ideal para começar uma dieta cuidada.

Dinheiro: A nível profissional deve ser mais firme. Faça-se respeitar.

Pensamento Positivo: Assumo os meus erros. Só os fortes sabem reconhecer as suas fragilidades.

Gémeos

Carta do Dia: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade.

Amor: Cuide do seu amor todos os dias. Crie uma relação próspera.

Saúde: Elimine a tosse com vapores de gengibre.

Dinheiro: Tendência para manter a estabilidade neste campo.

Pensamento Positivo: Procuro criar novas oportunidades e construir um futuro melhor para mim.

Peixes

Carta do Dia: O Mundo, que significa Fertilidade.

Amor: Hoje está sob proteção divina. Pode tomar uma decisão importante.

Saúde: Para disfarçar olheiras coloque rodelas de batata crua nos olhos.

Dinheiro: A sua imaginação estará mais fértil, crie novos negócios.

Pensamento Positivo: Agradeço todos os dias por tudo o que tenho de bom na vida.

Aquário

Carta do Dia: A Estrela, que significa Proteção, Luz.

Amor: Período favorável ao romance. A Luz Divina ilumina a sua relação.

Saúde: Continue a pensar positivo e ganhe saúde. Está no bom caminho.

Dinheiro: Pode receber uma boa notícia no emprego. É o fruto da sua dedicação.

Saiba que os nativos de Aquário gostam de manter sempre a sua liberdade, mesmo que tenham um relacionamento.

Pensamento positivo: Tenho uma estrela que me guia e que olha por mim todos os dias!