Horóscopo Diário - 30 de Janeiro

30.01.17

Carneiro

Carta do Dia: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia.

Amor: Evite atitudes egoístas. Peça opinião à sua cara-metade.

Saúde: Pode andar com os nervos à flor da pele. Tome chá de camomila.

Dinheiro: Com paciência e determinação conseguirá concretizar os seus objetivos. Força!

Pensamento positivo: Ouço as críticas com a mesma serenidade com que recebo os elogios.

Sagitário

Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado.

Amor: Seja cuidadosa nas atitudes com a pessoa amada.

Saúde: Faça todos os dias algo de que goste: ouvir música, dançar, ler.

Dinheiro: Evite que o trabalho afete outras áreas da sua vida. Descontraia.

Pensamento positivo: Sossego o meu coração através da Fé.

Escorpião

Carta do Dia: 6 de Copas, que significa Nostalgia.

Amor: Tendência para sentir-se nostálgica. É importante que se distraia.

Saúde: Faça várias refeições por dia. Coma pouco de cada vez.

Dinheiro: Pode sentir que o dinheiro lhe foge por entre os dedos. Calma!

Pensamento positivo: A alegria do amor anima o meu coração.

Peixes

Carta do Dia: 5 de Espadas, que significa Avareza.

Amor: Afaste-se de pessoas que estão consigo por interesse. Seja prudente.

Saúde: Andará mais triste e com vontade de se isolar. Não o faça por muito tempo.

Dinheiro: Um amigo pode pedir-lhe ajuda. Não lhe falte.

Pensamento positivo: Confio na minha sabedoria interior.

Aquário

Carta do Dia: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada.

Amor: Os momentos de romance estão favorecidos. Faça um jantar-surpresa.

Saúde: Durma 8 horas por noite. Mantenha a energia em alta.

Dinheiro: Poderão atribuir-lhe mais poder no trabalho.

Saiba que Aquário é um signo idealista, que procura sempre ajudar quem mais precisa.

Pensamento positivo: Procuro as respostas dentro de mim própria.

Caranguejo

Carta do Dia: 2 de Copas, que significa Amor.

Amor: O amor invade o seu coração. Mantenha-se otimista.

Saúde: Tome chá de salsa para eliminar a retenção de líquidos.

Dinheiro: Período favorável a ganhos inesperados. Respire fundo.

Pensamento positivo: Espalho o Amor que sinto pelas pessoas que me rodeiam.

Capricórnio

Carta do Dia: 7 de Ouros, que significa Trabalho.

Amor: Evite que a família se intrometa na sua relação afetiva.

Saúde: Possíveis dores de ouvidos. Proteja-se do frio.

Dinheiro: O trabalho pode exigir mais de si. Seja cuidadosa.

Pensamento positivo: Procuro ter uma vida honesta e sincera.

Virgem

Carta do Dia: O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida.

Amor: Fase amorosa favorecida. Conquiste a pessoa que anda a roubar-lhe o sono.

Saúde: Mantenha o bom humor comendo arroz integral.

Dinheiro: Poderá iniciar um novo ciclo no trabalho. Chegará a bom porto.

Pensamento positivo: Encaro os desafios como experiências que me tornam mais forte.

Touro

Carta do Dia: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade.

Amor: O seu par pode andar mais nervoso. Seja paciente e dê a volta à situação.

Saúde: Se anda com azia, tome chá de erva-cidreira. É remédio santo!

Dinheiro: Dia exigente no trabalho. Terá força para superar tudo.

Pensamento positivo: Aprendo a melhorar a minha capacidade de perdoar.

Gémeos

Carta do Dia: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.

Amor: Se está só, uma relação pode nascer através de uma troca de olhares. Abra as portas à felicidade.

Saúde: Descanse mais. Liberte-se da tensão.

Dinheiro: Contenha os gastos extra.

Pensamento Positivo: Sou corajosa e determinada!

Balança

Carta do Dia: A Temperança, que significa Equilíbrio.

Amor: Abra as portas ao amor. A felicidade espera por si!

Saúde: Possíveis dores abdominais.

Dinheiro: Conseguirá gerir as finanças de forma equilibrada.

Pensamento Positivo: Deus dá-me sabedoria para ouvir os outros. Sou tolerante.

Leão

Ás de Paus , que significa Energia, Iniciativa.

Amor: Tome a iniciativa e faça uma surpresa à família.

Saúde: Estará cheia de energia.

Dinheiro: Terá capacidade para lutar pelos seus objetivos. Pensamento positivo: Sei dar valor a tudo o que tenho!