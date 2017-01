Horóscopo Diário - 29 de Janeiro

29.01.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Seja destemido.

Amor: Diga o que sente à pessoa amada, mesmo sentindo barreiras, conseguirá desenvolvimentos neste sector.

Trabalho: Terá alguns obstáculos no caminhos, mas conseguirá ultrapassar com muito sucesso.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Dores na zona lombar.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: A Grande Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Triunfe!

Amor: Terá um dia fantástico. Conseguirá fazer o que mais deseja, por isso dedique mais tempo em ser feliz.

Trabalho: Os seus projectos terão muito sucesso e conseguirá concretizações!

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Estável.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Lute pela sua felicidade.

Amor: Poderá viver lutas apaixonadas. Será um dia favorável e por isso aposte no romantismo!

Trabalho: Terá batalhas ganhas. O seu esforço será reconhecido e notar-se-á no resultado final de um projecto.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Sujeito a alergias.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Seja constante.

Amor: Alguém poderá fazê-lo “perder a cabeça” facilmente. Controle os seus impulsos. Pense bem antes de falar ou agir.

Trabalho: Terá tendência a desistir de um projecto. Não reaja hoje. Assente ideias e decida depois.

Dinheiro: Gastos.

Saúde: Sujeito a estados depressivos.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Seja mais activo.

Amor: Terá dificuldade em libertar-se de um assunto. Pense mais em si e na sua felicidade. Não se martirize.

Trabalho: Confie nas suas capacidades. Tem tendência a sentir-se oprimido. Aja com segurança!

Dinheiro: Dificuldades financeiras.

Saúde: Sujeito a tonturas.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Aja com o “coração”.

Amor: Poderá sentir-se baralhado e confuso. Estará dividido em aceitar ou deixar ir. Pense bem o que quer para si.

Trabalho: Um novo caminho poderá abrir-se! Entenda a viabilidade. Se sentir que é positivo para si, avance.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Estável.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Seja amável.

Amor: Está sujeito a discórdias. Não fique calado. Diga o que pensa, mas com calma.

Trabalho: Dedique-se com amor às suas tarefas. Se criarem dificuldades, mostre o seu ponto de vista.

Dinheiro: Gastos ao dobro.

Saúde: Especial cuidado com o estômago.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Confie na Sabedoria Divina.

Amor: Mesmo que se sinta instável e inseguro no amor, hoje as boas notícias chegarão e encherão o seu rosto de sorrisos.

Trabalho: Uma oportunidade chegará. Agarre-a e avance em novos projectos. Será uma lufada de ar fresco na sua vida.

Dinheiro: Entradas extra.

Saúde: Estável.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Seja ponderado.

Amor: Dia calmo e sem grandes animações. Estará muito passivo. Não deixe uma relação esfriar.

Trabalho: Terá estabilidade, embora possa sentir-se desanimado. Não invista hoje em novos projectos.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Faça caminhadas.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Seja estratega.

Amor: Estará muito nervoso e irá reflectir-se na forma como fala. Poderá manipular outros.

Trabalho: Conte com dificuldades. Há quem esteja a fazer “jogadas” nas suas “costas”. Fique atento.

Dinheiro: Gastos exagerados.

Saúde: Instabilidade emocional.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Tenha atitudes positivas.

Amor: Dia difícil nas relações. Poderá deitar tudo a perder. Não tome decisões. Espere por um dia melhor.

Trabalho: Terá confrontos, mas conseguirá resolver desentendimentos. Terá uma melhor fase em breve.

Dinheiro: Despesas.

Saúde: Dificuldades.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Seja astuto.

Amor: Receberá notícias de quem ama. A verdade é que mostrará uma atitude de orgulho.

Trabalho: Seja responsável pelas suas tarefas. Os seus superiores confiarão em si, por isso aja com segurança.

Dinheiro: Não gaste mais do que pode.

Saúde: Sujeito a estados nervosos.