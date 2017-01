Horóscopo Diário - 28 de Janeiro

28.01.17

Peixes

Carta do Dia: A Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso.

Amor: Dê mais colorido à sua vida sentimental.

Saúde: Antes de se deitar beba um chá de maçã. Verá que dorme sem stress.

Dinheiro: Concentre-se mais nos seus afazeres para tudo correr bem.

Pensamento positivo: Com respeito e sabedoria superam-se todas as diferenças.

Escorpião

Carta do Dia: 2 de Ouros, que significa Dificuldade, Indolência.

Amor: Rodeie-se de pessoas positivas.

Saúde: Saia em boa companhia e ficará mais bem-disposta.

Dinheiro: Defenda-se de quem não é digno de confiança.

Pensamento positivo: Venço as dificuldades através do otimismo e da confiança.

Touro

Carta do Dia: 9 de Ouros, que significa Prudência.

Amor: Procure a companhia de bons amigos.

Saúde: Mantenha-se longe de confusões.

Dinheiro: Aconselha-se prudência na forma como desempenha as suas tarefas.

Pensamento positivo: Valorizo a intuição e restabeleço a harmonia.

Capricórnio

Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem Longa, Partida Inesperada.

Amor: Passe momentos felizes com a família.

Saúde: Para libertar o stress esfregue a testa com óleo de coco e laranja.

Dinheiro: Poderá ter de fazer uma viagem.

Pensamento positivo: Acredito que a vida me traz surpresas maravilhosas.

Leão

Carta do Dia: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade.

Amor: Concentre-se na sua relação. A vida correrá melhor.

Saúde: Se quer perder alguns quilos, faça uma pequena dieta. Dinheiro: Arrisque e sinta-se útil.

Pensamento positivo: Afasto-me das pessoas desonestas. Escolho bem as minhas amizades.

Aquário

Carta do Dia: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.

Amor: Reencontrará um amigo. Passarão bons momentos juntos.

Saúde: Não refreie os sentimentos, deite-os cá para fora!

Dinheiro: Pode receber notícias inesperadas e surpreendentes.

Saiba que todas as cores brilhantes do arco-íris são as cores de Úrano, regente de Aquário.

Pensamento positivo: Sou uma pessoa simples. Assim tenho bons amigos.

Carneiro

Carta do Dia: 3 de Copas, que significa Conclusão.

Amor: Viva o amor em pleno e seja feliz!

Saúde: Comece o dia com um bom pequeno-almoço. Reforce as suas defesas.

Dinheiro: Procure concluir tudo o que começa.

Pensamento positivo: Quando começar a gostar verdadeiramente de mim, sentirei a alegria de viver.

Gémeos

Carta do Dia: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio.

Amor: Não leve a vida tão a sério, descontraia mais!

Saúde: Seja mais cuidadosa com a sua alimentação. Não salte refeições.

Dinheiro: Tudo em equilíbrio.

Pensamento positivo: Escolho ser feliz. A felicidade dá-me alento para conquistar os meus desejos.

Balança

Carta do Dia: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa.

Amor: A visita de um amigo ou de alguém especial vai deixá-la muito feliz.

Saúde: Estará cheia de energia. Use-a para fazer algum exercício.

Dinheiro: Os astros estão a seu favor.

Pensamento positivo: Estou recetiva e disposta a aceitar novos desafios.

Caranguejo

Carta do Dia: Ás de Espadas, que significa Sucesso.

Amor: Invista mais na sua vida amorosa.

Saúde: Combata a falta de energia misturando ananás com iogurte simples.

Dinheiro: Confie nas suas capacidades. O sucesso aguarda-a.

Pensamento positivo: Deus ajuda-me a concretizar os sonhos mais bonitos. Tenho fé!

Virgem

Carta do Dia: Ás de Copas, que significa Princípio do Amor, Grande Alegria.

Amor: Seja feliz e aproveite os pequenos prazeres da vida.

Saúde: Para manter a energia em alta coma um punhado de frutos secos a meio da manhã.

Dinheiro: Comece o dia com mais ânimo, pense positivo.

Pensamento positivo: A alma não tem idade, jamais envelhece! Por isso me mantenho jovem e alegre.

Sagitário

Carta do Dia: A Força, que significa Força, Domínio.

Amor: Seja mais paciente com o seu amor. A sua força é o pilar da relação.

Saúde: Estará cheia de energia, aproveite para dar um passeio em boa companhia.

Dinheiro: Fase muito favorável a nível financeiro. Está de parabéns!

Pensamento positivo: Tenho força em todos os momentos.