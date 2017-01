Horóscopo Diário - 25 de Janeiro

25.01.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Seja sempre positivo.

Amor: Liberte-se de amarras. Precisa de ser e sentir-se feliz. O Passado já não volta. Por isso, viva o momento.

Trabalho: Sentirá que quer fazer mais do que pode. Dê um passo de cada vez, mas seja mais activo.

Dinheiro: Sujeito a despesas.

Saúde: Dores de cabeça.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Aprenda a sorrir mais vezes.

Amor: Terá dificuldade em assimilar um assunto. Descontraia, nem leve a vida tão a sério. Conviva mais.

Trabalho: Terá muitas tarefas a desempenhar. Não se desconcentre, nem queira fazer tudo de uma vez. Vá com calma.

Dinheiro: Instável.

Saúde: Instável.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Viva com Fé e Esperança no coração.

Amor: Terá boas notícias e felicidade. O Universo conspira a seu favor. Por isso invista numa relação.

Trabalho: Dia muito protegido. Poderão surgir novas propostas, aceite-as.

Dinheiro: Entradas extra.

Saúde: Estável.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Seja mais calmo.

Amor: O ciúme e a possessividade poderão levar a desentendimentos e rupturas. Seja mais compreensivo.

Trabalho: Cuidado com quem queira prejudicar o seu trabalho. Poderá ser afastado de um projecto. Não confie.

Dinheiro: Gastos supérfluos.

Saúde: Instabilidade emocional.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Mude o rumo à sua vida.

Amor: Acabe de vez com um Passado que lhe tenha causado tristeza. Olhe para o Hoje com felicidade. Seja grato pelo que tem.

Trabalho: Um novo projecto poderá ser iniciado. Coloque em prática os seus planos.

Dinheiro: Faça pagamentos.

Saúde: Dores ósseas.



Virgem 23/8 a 22/9

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Seja realista.

Amor: Olhe à sua volta e entenda que nem sempre o que aparenta é na realidade. Estará muito sensível.

Trabalho: Poderá receber críticas, que o deixarão triste. Não se preocupe pois estará protegido.

Dinheiro: Sujeito a desonestidades.

Saúde: Descanse mais.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Ofereça o seu amor.

Amor: Poderá ter uma discussão. Abra o seu coração e diga o que sente. Verá que tudo correrá bem.

Trabalho: Estará imparável e com muito trabalho a desempenhar. Avance e exponha as suas ideias aos seus superiores.

Dinheiro: Prosperidade.

Saúde: Dores de garganta.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Seja exigente.

Amor: Poderá ter que se impor perante um assunto. Mantenha a calma quando expuser a sua opinião.

Trabalho: Assuma uma postura confiante. Você sabe que é capaz. Então demonstre. Estará em fase de ascensão.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Sujeito a estados nervosos.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Seja constante nas suas atitudes.

Amor: Nem tudo correrá como deseja. Vá com calma e dê passos em terrenos sólidos. Esteja consciente da realidade.

Trabalho: Poderá ter que alterar planos em relação a um projecto. Então avance, sem medo do desconhecido.

Dinheiro: Gastos desmedidos.

Saúde: Sujeito a estados depressivos.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Seja mais reservado.

Amor: Poderá manter segredos numa relação. Seja discreto. Entenda o que quer para a sua vida.

Trabalho: Uma revelação poderá ser importante. Esteja atento às novidades.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Faça um check-up.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Seja mais aventureiro.

Amor: Sentir-se-á bem com a sua situação actual. Uma relação irá evoluir, por isso invista na sua felicidade.

Trabalho: O seu desempenho será surpreendente. Conseguirá resolver questões que pareciam estar bloqueadas.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Recuperações rápidas.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Lute pelos seus desejos.

Amor: Uma notícia poderá mexer com os seus sentimentos. Deixe que a paixão renasça dentro de si.

Trabalho: Conte com dificuldades. Poderá ter que provar o seu ponto de vista. Não desista da sua “razão”.

Dinheiro: Dificuldades nos recebimentos.

Saúde: Controle nódulos.