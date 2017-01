Horóscopo Diário - 23 de Janeiro

23.01.17

Aquário

O Diabo, que significa Energias Negativas.

Amor: Confie no seu coração, ele sabe o caminho a seguir.

Saúde: Faça mais exercício. Seja saudável!

Dinheiro: A sorte depende de si e da sua força interior!

Saiba que Aquário é regido por Úrano, que lhe dá originalidade e capacidade de adaptação.

Pensamento positivo: Resolvo as discussões através do diálogo!

Escorpião

5 de Copas, que significa Derrota.

Amor: Tenha calma, melhores dias virão.

Saúde: Fortaleça o sistema imunitário bebendo sumos naturais de fruta.

Dinheiro: As oportunidades não caem do céu. Agarre-as!

Pensamento positivo: Procuro ser justa e boa nas escolhas que faço.

Virgem

Rainha de Espadas, que significa Melancolia, Separação.

Amor: Atenção às atitudes que possam ferir os sentimentos do seu par.

Saúde: Se puder pratique mais exercício físico.

Dinheiro: Cuidado com mal-entendidos. Proteja-se estando mais atenta.

Pensamento Positivo: Ouço sempre o meu coração. Ajuda-me a encontrar o caminho para a felicidade!

Carneiro

A Lua, que significa Falsas Ilusões.

Amor: Não vá em falsas ilusões. Tenha os pés assentes na terra.

Saúde: Adote uma boa alimentação.

Dinheiro: É melhor não arriscar.

Pensamento positivo: Que a Luz Celestial esteja sempre comigo!

Peixes

O Eremita, que significa Procura, Solidão.

Amor: Mantenha o contacto com familiares que estejam longe. Vai dar-lhes uma grande alegria.

Saúde: Sistema nervoso um pouco alterado. Queime incenso de alfazema.

Dinheiro: Contenha as despesas. Não se deixe levar pelo impulso.

Pensamento positivo: A amizade ajuda-me a manter o equilíbrio na minha vida.

Balança

6 de Copas, que significa Nostalgia.

Amor: Pode sentir-se mais nostálgica. É importante que se distraia.

Saúde: Se ganhou uns quilos, inicie uma dieta para voltar ao peso saudável.

Dinheiro: Aproveite o tempo livre, inscreva-se numa atividade de que goste.

Pensamento positivo: Vivo alegre e otimista!

Sagitário

7 de Espadas, que significa Novos Planos, Interferências.

Amor: Viva em pleno a sua relação.

Saúde: Se sofre de retenção de líquidos reduza o sal da alimentação.

Dinheiro: Seja ponderada nas despesas. Pense no futuro.

Pensamento positivo: Sou cuidadosa com o que digo e com o que faço para não magoar quem amo.

Caranguejo

9 de Paus, que significa Força na Adversidade.

Amor: Acredite no que o seu coração lhe diz, ele nunca a engana!

Saúde: O consumo de feijão reforça o magnésio e cálcio dos ossos.

Dinheiro: Dia exigente a nível profissional. Vai ter força para superar tudo.

Pensamento positivo: Eu luto pela minha felicidade!

Gémeos

3 de Ouros, que significa Poder.

Amor: O seu poder de sedução está em alta, aposte em si!

Saúde: Prefira alimentos saudáveis. Coma fruta e legumes!

Dinheiro: Fase de estabilidade financeira.

Pensamento positivo: Sou honesta com as pessoas que amo, e isso tranquiliza o meu coração.

Touro

A Roda da Fortuna, que significa Sorte em Movimento.

Amor: Renove a sua vida e seja feliz!

Saúde: Se tem dificuldade em adormecer, ouça música suave. Ajuda a relaxar.

Dinheiro: A sorte está do seu lado!

Pensamento positivo: Todos os dias dou o meu melhor.

Leão

Ás de Espadas, que significa Sucesso.

Amor: Hoje a sua cara-metade pode dar-lhe uma grande alegria.

Saúde: Afaste a depressão incluindo na sua dieta leite, mel e ovos.

Dinheiro: Defenda os seus ideais com garra! A vitória espera por si.

Pensamento positivo: O meu Anjo da Guarda está sempre ao meu lado.

Capricórnio

Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade.

Amor: A sua simpatia vai conquistar quem a rodeia.

Saúde: Tendência para tensão arterial baixa. Experimente tomar guaraná.

Dinheiro: Os seus investimentos podem dar lucros. Parabéns!

Pensamento positivo: Fazer o Bem dá alegria ao meu coração!