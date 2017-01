Horóscopo Diário - 22 de Janeiro

22.01.17

Capricórnio

Carta do Dia: O Diabo, que significa Energias Negativas.

Amor: Hoje poderá estar em baixo. Peça mais atenção ao seu companheiro.

Saúde: Prefira peixe à carne. Faz melhor à saúde.

Dinheiro: Faça um balanço dos gastos e estipule um orçamento.

Pensamento positivo: Sou bondosa e verdadeira. A felicidade e o bem-estar serão permanentes na minha vida.

Leão

Carta do Dia: Rainha de Espadas, que significa Melancolia, Separação.

Amor: Atenção às atitudes que possam ferir os sentimentos dos seus amigos.

Saúde: A sua saúde não é de ferro, saiba poupar-se!

Dinheiro: Fase propícia a mal-entendidos financeiros.

Pensamento positivo: Venço os desgostos porque acredito que mereço ser feliz.

Caranguejo

Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado.

Amor: Se conhecer alguém tenha o cuidado de não avançar sem certezas.

Saúde: Para levantar a autoestima pense positivo.

Dinheiro: Atenção aos negócios arriscados. Aconselhe-se com quem sabe.

Pensamento positivo: O meu espírito de sacrifício e a minha disciplina dão-me motivação para avançar.

Escorpião

Carta do Dia: 2 de Ouros, que significa Dificuldade, Indolência.

Amor: Dê mais atenção ao seu companheiro. As relações são construídas dia a dia.

Saúde: A indolência prejudica a sua criatividade. Anime-se!

Dinheiro: Seja mais pró-ativa!

Pensamento positivo: Cultivo a juventude de espírito!

Carneiro

Carta do Dia: O Eremita, que significa Procura, Solidão.

Amor: Mantenha o contacto com familiares que estejam longe. Vai dar-lhes uma grande alegria.

Saúde: Sistema nervoso um pouco alterado. Queime um incenso de alfazema.

Dinheiro: Contenha as despesas. Não se deixe levar pelo impulso.

Pensamento positivo: Sou capaz de ultrapassar os desgostos, pois preservo a alegria no meu coração.

Virgem

Carta do Dia: 6 de Copas, que significa Nostalgia.

Amor: Saia com os seus amigos. Viva aqui e agora!

Saúde: Corte no álcool e nos refrigerantes, que só fazem mal.

Dinheiro: Amealhe o máximo que puder. O seguro morreu de velho e a prudência foi ao enterro.

Pensamento Positivo: Todas as manhãs agradeço a Deus o ânimo que me dá para continuar.

Peixes

Carta do Dia: A Morte, que significa Renovação.

Amor: Não tema errar enquanto é aprendiz. É com os erros que crescemos.

Saúde: Coma mais salmão. Faz bem à pele e ao coração.

Dinheiro: Rompa com o passado e comece uma nova vida a partir de agora.

Pensamento positivo: A vida exige a cada um de nós a tarefa de mudar constantemente de acordo com as circunstâncias.

Gémeos

Carta do Dia: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade.

Amor: Acredite no que o seu coração lhe diz, ele nunca a engana!

Saúde: Se anda com azia, coma umas bolachas de água e sal. É remédio santo!

Dinheiro: Dia exigente a nível profissional. Vai ter força para superar tudo.

Pensamento positivo: É junto da Natureza que ganho forças para enfrentar todas as dificuldades.

Balança

Carta do Dia: 10 de Copas, que significa Felicidade.

Amor: Viverá momentos de pura felicidade!

Saúde: Vai sentir-se em plena forma.

Dinheiro: O seu esforço poderá ser recompensado.

Pensamento positivo: O amor governa a minha vida, sou muito amada!

Aquário

Carta do Dia: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça.

Amor: Vá em busca da sua felicidade, você merece!

Saúde: Para ter um hálito sempre fresco tome água com gel de aloé vera.

Dinheiro: Nunca desista das suas metas! O sucesso não tardará!

Saiba que os nativos de Aquário, por serem um signo de Ar, são enigmáticos e cativantes.

Pensamento positivo: Os sacrifícios ensinam-me a ser mais forte!

Sagitário

Carta do Dia: O Carro, que significa Sucesso.

Amor: O seu par pode oferecer-lhe um presente. Deixe-se conquistar.

Saúde: Não abuse dos fritos. A vesícula pode ressentir-se.

Dinheiro: Está em maré de sorte. Aproveite para fazer um negócio.

Pensamento positivo: Cultivo a alegria no meu coração e sei que ela me dará frutos de Paz.