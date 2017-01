Horóscopo Diário - 21 de Janeiro

21.01.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Dê tempo ao tempo.

Amor: Afaste-se de complicações. Precisa de se encontrar e ponderar. Nada deve ser decidido.

Trabalho: O dia de hoje pede calma. Não se esforce mais do que pode. Dê continuidade a tarefas.

Dinheiro: Atrasos nos recebimentos.

Saúde: Dores nas costas.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Seja menos possessivo.

Amor: Os ciúmes poderão prejudicar o seu estado de espirito. Nada se resolve com chantagens nem manipulações.

Trabalho: Alguém pode tentar prejudica-lo. Seja cauteloso e tenha mais “jogo de cintura”.

Dinheiro: Gastos supérfluos.

Saúde: Sujeito a ansiedade.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Seja mais optimista.

Amor: Poderá sentir que a sua vida não anda para a frente. Andará mais explosivo e com pouca paciência. Por isso evite complicar assuntos e falar.

Trabalho: Uma situação poderá terminar. Não perca a esperança, pois as boas notícias chegarão em breve.

Dinheiro: Despesas.

Saúde: Cuidado com quedas.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Viva em liberdade.

Amor: Andará mais namoradeiro e alguém do passado poderá mexer com as suas emoções, trazendo instabilidade. Descontraia e não pense demasiado.

Trabalho: Novas ideias irão surgir e terá iniciativa para colocar em prática projectos. Faça planos de actuação.

Dinheiro: Entradas de pequenas quantias.

Saúde: Controle a tensão arterial.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Dê mais aos outros.

Amor: Poderão surgir desentendimentos, mas acalme-se. Nada acontece por acaso e há males que vêm por bem. Por isso faça as pazes e renove laços.

Trabalho: Alguém poderá precisar de si para desenvolver uma nova actividade. Faça parcerias.

Dinheiro: Ofereça presentes.

Saúde: Sujeito a resfriados.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Seja mais seguro de si.

Amor: Uma notícia irá deixá-lo baralhado e dividido. Faça o que o seu coração ditar mas evite precipitar-se.

Trabalho: Terá vários projectos em mãos. Por isso, organize as ideias e dê inicio ao que quer construir.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Pequenos problemas em órgãos duplos.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Saiba como agir perante as adversidades.

Amor: Andará pensativo e poderá colocar em causa uma relação. Não desanime. Faça uma análise aos sentimentos e veja o que quer para si.

Trabalho: Um projecto poderá estar a ser avaliado. Terá várias pessoas com os “olhos postos” no seu trabalho. Seja confiante.

Dinheiro: Não gaste sem pensar.

Saúde: Faça exames de rotina.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Seja mais “maternal”.

Amor: Estará especialmente mais dedicado à família com uma sensibilidade mais apurada. Há assuntos que poderão prevalecer. Dê o melhor de si e entregue o seu Amor aos que mais ama.

Trabalho: Terá muito trabalho para fazer. Nem sempre as respostas serão as que gostaria, mas ninguém o irá parar. Por isso fale sobre as suas ideias e ponha mãos “à obra”.

Dinheiro: Ganhos ao dobro.

Saúde: Dores de garganta.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Avance.

Amor: Perante factos novos poderá dar mais de si a uma relação. Se ama, conquiste. Nada deve ficar parado e sim em movimento.

Trabalho: Irá dedica-se afincadamente a um projecto. O medo não fará parte de si, pois estará destemido e crente do que quer para si.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Recuperações rápidas.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Seja ponderado.

Amor: Não avance nem faça investidas. Deve entender o que quer para a sua vida, sem precipitações, ou conquistas “mal amadas”.

Trabalho: Tudo acontecerá de forma natural, ainda que apresente pouca vontade em se dedicar ao trabalho. Ganhe forças e saia de trabalhos rotineiros.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Falta de força anímica.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Tenha esperança.

Amor: Sentirá que uma situação irá desbloquear. Ainda que esteja instável nos seus sentimentos, o Universo estará a trazer-lhe boas energias, recompondo de estados.

Trabalho: Uma nova oportunidade surgirá. Aproveite as boas notícias para dar “o salto” que precisa.

Dinheiro: Entradas extra.

Saúde: Estável.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Seja mais racional.

Amor: As emoções poderão estar controladas. Não deixará que estas interfiram nas suas decisões. Por isso clarifique assuntos.

Trabalho: Lute pelos seus direitos. Não se deixe influenciar e assuma uma posição firme e clara.

Dinheiro: Seja regrado.

Saúde: Sujeito a cortes.