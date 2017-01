Horóscopo Diário - 20 de Janeiro

20.01.17

Leão

Carta do Dia: A Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso.

Amor: Tenha esperança em melhores dias.

Saúde: Coma mais saladas para desintoxicar o organismo.

Dinheiro: Tenha esperança em melhores dias.

Pensamento positivo: Procuro ultrapassar situações difíceis com paz e amor.

Gémeos

Carta do Dia: O Dependurado, que significa Sacrifício.

Amor: Seja otimista. Um novo amor chegará.

Saúde: Pode andar a esforçar-se de mais. É conveniente que se alimente bem e tome vitaminas.

Dinheiro: Na vida tudo passa. Tenha fé!

Pensamento positivo: Eu venço os meus pensamentos negativos, sou otimista!

Peixes

Carta do Dia: 4 de Copas, que significa Desgosto.

Amor: Se anda com um desgosto converse com o seu par e esclareçam a situação.

Saúde: O seu sistema imunitário anda em baixo. Coma papas de aveia.

Dinheiro: Procure novas formas de aumentar os rendimentos.

Pensamento Positivo: Tenho Fé em todos os momentos da minha vida.

Escorpião

Carta do Dia: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários, Ilusão.

Amor: Faça uma declaração ao seu par.

Saúde: Cuidado com as dietas, procure um nutricionista.

Dinheiro: Concentre-se nas suas tarefas e faça com que o seu sucesso dure muitos anos.

Pensamento positivo: Esqueço as tristezas do passado e vivo o presente com confiança.

Aquário

Carta do Dia: O Louco, que significa Excentricidade.

Amor: Deixe o coração falar mais alto.

Saúde: Adote hábitos mais saudáveis. Permaneça jovem por mais tempo.

Dinheiro: Evite misturar amizade com negócios.

Pensamento positivo: A inteligência e o espírito de iniciativa fazem parte da minha natureza. Por isso sigo os meus sonhos.

Virgem

Carta do Dia: 2 de Espadas, que significa Falsidade.

Amor: Use a sua intuição para se defender de quem é falso para si.

Saúde: Tudo estável neste campo.

Dinheiro: Poderá avançar com um projeto importante. Mas vá com calma.

Pensamento positivo: A sinceridade é um bem incalculável que me faz sentir em paz.

Touro

Carta do Dia: Os Enamorados, que significa Escolha.

Amor: Exprima os seus sentimentos sem medo. Abra-se mais!

Saúde: Faça exercício para descarregar a tensão.

Dinheiro: É possível que veja o retorno de um investimento.

Pensamento positivo: Enfrento os desafios da minha vida com maturidade!

Sagitário

Carta do Dia: 6 de Paus, que significa Ganho.

Amor: Rodeie-se de pessoas bem-dispostas!

Saúde: Dê ao seu corpo o descanso que ele merece.

Poupe-se!

Dinheiro: Poderá ter um ganho inesperado.

Pensamento positivo: Estou grata por ter sempre força para defender os meus ideais.

Carneiro

Carta do Dia: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera.

Amor: Diga o que sente. Abra o seu coração.

Saúde: Atenção ao excesso de açúcar no sangue. Pode ter tendência para diabetes.

Dinheiro: Período favorável a nível profissional. Está com boas energias.

Pensamento positivo: Evito magoar quem amo, sou carinhosa!

Capricórnio

Carta do Dia: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder.

Amor: Procure conhecer as pessoas antes de lhes dar confiança.

Saúde: Olhe mais pela sua saúde. Faça uma alimentação equilibrada.

Dinheiro: Alcance o que mais ambiciona.

Saiba que os nativos de Capricórnio são muito trabalhadores e um pouco materialistas.

Pensamento positivo: Sou simples e humilde. Assim tenho bons amigos.

Caranguejo

Carta do Dia: Ás de Espadas, que significa Sucesso.

Amor: Estará irresistível. Aproveite para namorar muito!

Saúde: Para fortalecer os ossos, faça uma alimentação rica m cálcio.

Dinheiro: Oportunidade para executar um projeto com êxito.

Pensamento positivo: Invisto mais na minha formação pessoal pois o saber não ocupa lugar.

Balança

Carta do Dia: A Estrela, que significa Proteção, Luz.

Amor: Com amor, dê uma nova luz à sua relação. A felicidade espera por si!

Saúde: Para perder uns quilinhos coma sempre sopa ou salada antes das refeições principais.

Dinheiro: Dia favorável no campo das finanças.

Pensamento positivo: Depois de uma forte trovoada o Sol volta a brilhar. Sou positiva.