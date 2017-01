Horóscopo Diário - 18 de Janeiro

18.01.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Enfrente a vida com determinação.

Amor: Poderá ter atritos que levem a um afastamento. Não se sinta magoado, resolva assuntos com calma e compreensão.

Trabalho: Conseguirá levar a sua palavra a avante. Mas não será fácil, pois tende a contrariedades.

Dinheiro: Dificuldades nos recebimentos.

Saúde: Controle nódulos.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Escolha ser feliz.

Amor: Estará muito amoroso e dedicado à pessoa que gosta. Invista numa relação e declare-se.

Trabalho: Poderá sentir incertezas. Há escolhas importantes a serem feitas. Por isso aja com o coração.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Estável.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Seja coerente!

Amor: Não demonstre fragilidade. Seja correcto consigo e com os outros. Um assunto poderá trazer-lhe instabilidade emocional. Não viva com dúvidas.

Trabalho: Antes de avançar num projecto, entenda a sua viabilidade. Seja mais regrado e firme. Poderá ter que tratar de questões burocráticas.

Dinheiro: Equilibrado.

Saúde: Controle o seu peso.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Seja mais constante nas suas atitudes.

Amor: Por sentir-se magoado, poderá ter reacções menos próprias. Reaja a “frio”. Acalme-se antes de se manifestar.

Trabalho: Um projecto poderá sofrer alterações. Concentre-se e entenda o que poderá ser mudado.

Dinheiro: Gastos.

Saúde: Sujeito a estados depressivos.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Seja mais flexível.

Amor: Estará muito divertido e levará a vida com leveza. Nada deverá ser levado a “sério”, por isso não assuma compromissos.

Trabalho: Seja mais responsável. Poderá perder a concentração e trazer instabilidade no seu desempenho.

Dinheiro: Entradas de pequenas quantias.

Saúde: Controle os níveis de colesterol.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: A Grande Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Sinta-se realizado!

Amor: Poderá ter um pequeno atrito e por isso passará mais tempo só. Sentir-se-á bem consigo mesmo, apesar desta instabilidade.

Trabalho: Está numa fase de expansão. Aproveite para trabalhar nos seus projectos com determinação.

Dinheiro: Gaste em proveito próprio.

Saúde: Cuida da sua imagem.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Seja realista!

Amor: Não se deixe levar por ilusões. Viva o momento, mas não pense no futuro. Algo poderá deixá-lo magoado.

Trabalho: Seja cauteloso antes de aceitar qualquer proposta ou ajuda. Alguém poderá prejudicá-lo.

Dinheiro: Sujeito a enganos.

Saúde: Descanse mais.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Seja comedido.

Amor: Poderá sentir-se magoado, mas não irá falar sobre esses assuntos. Irá manter-se em silêncio. Entenderá o momento certo para falar.

Trabalho: Nem tudo correrá do jeito que desejaria. Algo poderá ser desvendado. Seja cauteloso.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Faça um check-up.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Tenha Fé!

Amor: Será um dia feliz. Apenas tem de descontrair mais. Tende a estar demasiado preso a um assunto do Passado.

Trabalho: Conseguirá realizar os seus projectos. As boas notícias chegarão por isso, invista na sua carreira.

Dinheiro: Entradas extra.

Saúde: Dores nos joelhos.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Veja o lado positivo da vida.

Amor: Poderá receber uma notícia que o deixará abalado. Não se preocupe, se algo menos bom aconteceu hoje é para que se fortaleça no futuro.

Trabalho: Seja mais racional. Tende a discutir com colegas. Mantenha a calma e não deite tudo a perder.

Dinheiro: Despesas inesperadas.

Saúde: Sujeito a pequenos acidentes domésticos.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: A Integração

Conselho Do Dia: Transmute energias.

Amor: Será um dia calmo e dedicado à família. Acolha os que ama e transmita tranquilidade, dando força a quem precisa.

Trabalho: Tudo fluirá da forma desejada. Não queira apressar assuntos. A seu tempo conseguirá realizar o que ambiciona.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Especial atenção à bexiga.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Dedique-se mais aos outros.

Amor: Passe mais tempo com quem gosta. Irá irradiar boas energias e atrairá pessoas que necessitem de si.

Trabalho: Ajude os seus colegas no desenvolvimento de uma actividade. O seu gesto será precioso.

Dinheiro: Estão favorecidos créditos.

Saúde: Reforce as suas defesas.