Horóscopo Diário - 17 de Janeiro

17.01.17

Caranguejo

9 de Espadas - Mau Pressentimento, Angústia.

Amor: Fase conturbada no amor. Com calma supera tudo.

Saúde: Combata a angústia conversando com um amigo. Evite isolar-se.

Dinheiro: Período de instabilidade financeira. Tudo se resolverá.

Pensamento Positivo: A amizade e a compreensão curam todos os males e fortalecem-nos.

Virgem

5 de Paus - Fracasso.

Amor: Trate o seu amor com carinho e dedicação.

Saúde: Coma alperces secos. São ricos em nutrientes que ajudam a prevenir o cancro.

Dinheiro: Cautela com as tarefas que tem a cargo. Faça tudo com muita atenção.

Pensamento Positivo: Rezo para que a Luz Divina esteja sempre comigo.

Carneiro

10 de Paus - Sucessos Temporários, Ilusão.

Amor: Procure que haja mais harmonia na sua família.

Saúde: Possíveis problemas de hipertensão. Tome sumo de beterraba.

Dinheiro: Concentre-se nas suas tarefas e faça com que o seu sucesso dure muitos anos.

Pensamento positivo: Quando quero falar com Deus, abro-lhe o meu coração e digo tudo o que sinto.

Gémeos

Valete de Espadas - Vigilante e Atento.

Amor: Uma nova amizade ou uma relação mais séria podem estar no horizonte. Fique atenta.

Saúde: Evite uma vida sedentária. Dance, caminhe. O importante é que se mexa.

Dinheiro: Atenção aos novos negócios. Aconselhe-se com quem sabe.

Pensamento positivo: Oiço o meu coração com inteligência, sei que ele é o meu melhor conselheiro!

Sagitário

O Louco - Excentricidade.

Amor: Use o seu poder de comunicação para manter a paz no seu lar.

Saúde: Mantenha-se no bom caminho.

Dinheiro: Seja responsável.

Pensamento positivo: A alma não tem idade, jamais envelhece! Por isso me mantenho jovem e alegre.

Touro

8 de Ouros - Esforço Pessoal.

Amor: Deixe-se de teimosias e seja feliz.

Saúde: Para ter sempre as defesas em alta, alimente-se bem!

Dinheiro: Tudo estável neste campo.

Pensamento Positivo: Sei que posso concretizar os meus sonhos e ser feliz.

Balança

2 de Copas - Amor.

Amor: Esteja ao lado de quem ama, corra atrás da sua felicidade.

Saúde: O amor faz bem ao coração.

Dinheiro: use as suas boas ideias em seu benefício!

Pensamento positivo: Uma palavra de incentivo é sempre bem recebida. Sou generosa.

Aquário

O Julgamento - Novo Ciclo de Vida.

Amor: Aprenda a perdoar-se a si própria. Ninguém é perfeito.

Saúde: Marque exames de rotina. Vigie a saúde.

Dinheiro: Aposte em novas ideias. Imite a formiga e viverá sem fadiga.

Pensamento positivo: Cultivo diariamente a paz interior e alcanço o equilíbrio.

Escorpião

9 de Copas - Vitória.

Amor: Pode reencontrar o amor. Tudo depende de si!

Saúde: Coma mais saladas e legumes e recupere a boa forma.

Dinheiro: Invista hoje para amanhã colher os lucros do seu trabalho.

Pensamento positivo: Começo o meu dia feliz, penso no Bem!

Leão

Ás de Ouros - Harmonia e Prosperidade.

Amor: Desfrute em pleno desta fase de harmonia.

Saúde: O açúcar em excesso faz-lhe mal. Cuide de si.

Dinheiro: Inscreva-se num curso. A sua vontade de aprender está em alta.

Pensamento positivo: Sou alegre e otimista. Faço tudo com o coração e de sorriso na cara.

Peixes

A Força - Força, Domínio.

Amor: Terá força para dar a volta a tudo.

Saúde: Pense só em coisas boas.

Dinheiro: Terá energia para fazer o que mais gosta.

Pensamento Positivo: Não tenho medo de errar. É com os erros que se aprende.

Capricórnio

O Sol - Glória, Honra.

Amor: Os astros estão a seu favor. Dedique mais tempo a quem ama.

Saúde: Hoje o sol brilha na sua vida. Anime-se!

Dinheiro: Mostre o seu brio e glória.

Saiba que Capricórnio é regido por Saturno, que lhe dá maturidade e força interior.

Pensamento Positivo: A cada manhã agradeço a Deus pelo dia que começa e por me dar ânimo para trabalhar.