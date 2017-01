Horóscopo Diário - 16 de Janeiro

16.01.17

Peixes

10 de Espadas - Dor, Depressão, Escuridão.

Amor: Não permita que terceiros interfiram na sua relação. Proteja o seu amor.

Saúde: Possíveis dores de cabeça. Beba chá de hortelã.

Dinheiro: Anime-se e verá que as soluções lhe surgem com maior clareza.

Pensamento Positivo: Confio em Deus, Ele está sempre comigo!

Carneiro

7 de Paus - Discussão, Negociação Difícil.

Amor: Nunca tenha nada como garantido. Se ama o seu par, diga-lho.

Saúde: Adote uma postura positiva perante a vida.

Dinheiro: Poderá ter que fazer um negócio difícil. Mantenha a cabeça fria e tudo correrá bem.

Pensamento positivo: Sigo a intuição. Ela é a minha melhor conselheira.

Touro

O Louco - Excentricidade

Amor: Através do diálogo conseguirá resolver os problemas.

Saúde: Estimule o funcionamento do cérebro comendo amoras.

Dinheiro: Momento pouco favorável para gastos supérfluos. Contenha-se.

Pensamento Positivo: Sou uma pessoa útil àqueles que me rodeiam.

Balança

Os Enamorados - Escolha.

Amor: Período propício à resolução de um conflito. Diga o que lhe vai no coração.

Saúde: Andará mais irrequieta. Faça exercício.

Dinheiro: Um colega pode dar-lhe uma ajuda importante. Mostre-se agradecida.

Pensamento positivo: Eu aposto na minha felicidade!

Virgem

8 de Paus - Rapidez.

Amor: Poderá resolver um mal-estar com o seu par. Recupere a paz.

Saúde: Se anda com dificuldade em fazer a digestão coma um pouco de mel.

Dinheiro: Fase propícia a uma rápida concretização de projetos. Força!

Pensamento positivo: Com otimismo e confiança abro novas portas na minha vida!

Caranguejo

Valete de Copas - Lealdade, Reflexão.

Amor: Poderá viver momentos difíceis na relação. É altura de refletir.

Saúde: Período estável. Aproveite para acumular energias.

Dinheiro: Cuidado com intrigas no local de trabalho.

Pensamento positivo: A maior riqueza de um ser humano está na pureza do seu coração.

Leão

Valete de Ouros - Reflexão, Novidades.

Amor: A sua cara-metade precisa de carinho. Seja generosa.

Saúde: Tendência para dores de cabeça. Descanse mais.

Dinheiro: Possíveis novidades no campo profissional.

Pensamento positivo: Retribuo com generosidade tudo aquilo que recebo.

Gémeos

3 de Paus - Iniciativa.

Amor: Ouça o seu par. Seja atenciosa.

Saúde: Estará em forma física. Cuide também da alimentação.

Dinheiro: Terá iniciativa para começar um negócio. Mas conduza-o com calma.

Pensamento positivo: A minha vida é o reflexo do que eu faço dela.

Escorpião

A Morte - Renovação.

Amor: Desafie o seu parceiro para um programa romântico. Renove o amor.

Saúde: Conviva com os amigos, encha a sua vida de energias positivas!

Dinheiro: É provável que receba lucros extra. Amealhe.

Pensamento positivo: Quando quero alguma coisa, não desisto dela!

Capricórnio

O Papa - Sabedoria.

Amor: Controle as emoções.

Saúde: Durma pelo menos 8 horas por noite.

Dinheiro: Período favorável a nível financeiro.

Saiba que a mulher de signo Capricórnio é muito empenhada na sua carreira, tem dotes de liderança e pode ocupar cargos importantes.

Pensamento positivo: Cultivo a paz interior, que é a garantia de uma vida sábia.

Aquário

Rei de Ouros - Inteligente, Prático.

Amor: É possível que receba a visita de um familiar. Ficará feliz.

Saúde: Para evitar que o stress a deite abaixo alimente-se bem.

Dinheiro: Poderá ter uma despesa inesperada. Dará a volta à situação.

Pensamento positivo: Concentro-me no presente, é ele o momento mais importante da minha vida.

Sagitário

Rei de Copas - Poder de Concretização, Respeito.

Amor: Quebre a rotina na sua relação. Crie momentos de romantismo.

Saúde: Modere o consumo de gorduras para não ficar com o colesterol elevado.

Dinheiro: Conseguirá concretizar os objetivos a que se propõe.

Pensamento positivo: Ganho o respeito e a admiração dos outros através da minha honestidade.