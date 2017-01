Horóscopo Diário - 15 de Janeiro

15.01.17

Virgem

Carta do Dia: O Diabo, que significa Energias Negativas

Amor: Pode sentir-se mais negativa. Contenha-se para não se desentender com o seu par.

Saúde: O seu corpo pode acusar algum cansaço. É importante que durma bem.

Dinheiro: Guarde os investimentos para dias melhores. Cuide do que tem.

Pensamento positivo: Tenho esperança pois sei que o dia de hoje correrá melhor que o de ontem.

Touro

Carta do Dia: 5 de Copas, que significa Derrota.

Amor: Dê apoio a um familiar que está mais em baixo.

Saúde: Se tem artroses tome chá de salgueiro-branco.

Dinheiro: Pondere antes de tomar a iniciativa e avançar com uma ideia nova. Evite a derrota.

Pensamento positivo: Só erra quem está a aprender a fazer as coisas da maneira certa.

Capricórnio

Carta do Dia: 5 de Paus, que significa Fracasso.

Amor: Dê mais atenção ao seu par. Evite que a sua relação fracasse.

Saúde: Para ganhar novas forças inscreva-se numa atividade física.

Dinheiro: Adote uma postura mais séria no trabalho. Faça-se respeitar.

Saiba que a pedra principal do signo Capricórnio é a Ónix, que serve para afastar a negatividade.

Pensamento positivo: Acredito em mim, sei que sou capaz!



Gémeos

Carta do Dia: 5 de Ouros, que significa Perda, Falha.

Amor: Seja mais tolerante e evite perder alguém de que goste muito.

Saúde: Tendência para dores de costas. Ponha na zona afetada uma botija de água quente.

Dinheiro: Dê o seu melhor no trabalho. Mostre que é uma pessoa muito profissional.

Pensamento positivo: Procuro refletir bem antes de agir, assim corre tudo bem!

Peixes

Carta do Dia: Rainha de Espadas, que significa Melancolia, Separação.

Amor: Poderá ajudar no entendimento entre dois familiares e evitar que se separem.

Saúde: Use calçado confortável. Previna problemas na coluna.

Dinheiro: Imponha regras de poupança a si própria. Siga tudo à risca!

Pensamento Positivo: Sei que posso ter confiança em Deus. Assim conseguirei superar todos os obstáculos.

Aquário

Carta do Dia: A Lua, que significa Falsas Ilusões.

Amor: As relações devem ser cuidadas todos os dias. Surpreenda o seu amor.

Saúde: Cuide das suas emoções. Mente sã em corpo são.

Dinheiro: Pense bem antes de se comprometer com um crédito. Não caia em falsas ilusões.

Pensamento positivo: Eu sou feliz porque acredito nos meus sonhos.

Escorpião

Carta do Dia: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários, Ilusão.

Amor: Deixe as inseguranças de lado e atire-se de cabeça na paixão.

Saúde: Melhore a postura. Evite ter dores de costas frequentes.

Dinheiro: Boa altura para mudar de casa ou carro. Se for essa a sua vontade.

Pensamento positivo: Sei que são os pensamentos positivos que geram os bons sentimentos.

Carneiro

Carta do Dia: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento.

Amor: Faça uma escapadinha romântica com o seu par. Dará um novo impulso à relação.

Saúde: Controle a tensão arterial tomando chá de alecrim diariamente.

Dinheiro: Possível viagem de trabalho. Dê muita atenção às suas tarefas.

Pensamento positivo: Oiço a voz da minha intuição, sei que ela me diz sempre a verdade.

Sagitário

Carta do Dia: 3 de Paus, que significa Iniciativa.

Amor: Ouça o seu par. Seja mais atenciosa.

Saúde: Estará em forma física. Cuide também da alimentação.

Dinheiro: Terá iniciativa para começar um negócio. Mas conduza-o com calma.

Pensamento positivo: Graças ao meu espírito de iniciativa alcanço aquilo que desejo.

Leão

Carta do Dia: O Papa, que significa Sabedoria.

Amor: Controle as emoções. Seja feliz e faça feliz quem a rodeia.

Saúde: Vias respiratórias sensíveis. Evite mudanças de temperatura.

Dinheiro: Período favorável a nível financeiro. Pode fazer compras.

Pensamento positivo: Aprendo a valorizar os momentos de tranquilidade.

Caranguejo

Carta do Dia: 10 de Copas, que significa Felicidade.

Amor: É possível que conheça a pessoa que vai fazê-la feliz. Abra bem os olhos.

Saúde: Purifique o organismo com um chá de cavalinha.

Dinheiro: Alguém próximo pode oferecer-lhe uma ótima proposta de trabalho.

Pensamento positivo: Vivo alegre e feliz, assim atraio coisas boas.

Balança

Carta do Dia: O Carro, que significa Sucesso.

Amor: Fase de sentimentos intensos. Mostre ao seu par quanto o ama.

Saúde: Inicie uma dieta saudável e siga-a à risca. A saúde agradece.

Dinheiro: Em breve será recompensada pelo seu empenho. Acredite no seu valor.

Pensamento positivo: Sou positiva e sei que dessa forma alcançarei a vitória!