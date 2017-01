Horóscopo Diário - 14 de Janeiro

14.01.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Seja aventureiro.

Amor: Invista numa relação. Será correspondido. Aproveite o dia para namorar.

Trabalho: Os seus projectos serão bem encaminhados e terá respostas positivas.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Recuperações.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Dedique-se ao que o faz sentir-se bem.

Amor: Entregue-se de corpo e alma ao amor. Estará muito romântico.

Trabalho: Colherá os frutos que semeou. Será um dia de muito trabalho e de satisfação.

Dinheiro: Entradas ao dobro.

Saúde: Estável.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Seja um bom ouvinte.

Amor: Alguém poderá não lidar bem com a sua passividade. Ouça o que têm para lhe dizer e não julgue.

Trabalho: Andará mais afastado e sem vontade de se esforçar. Com calma as suas energias regressam.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Cansaço extremo.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Acalme-se.

Amor: Uma situação familiar irá deixá-lo desorientado. Poderá dizer o que quer e o que não quer. Vá com calma.

Trabalho: Não desista. Siga a sua intuição, mas também não dê respostas imediatas.

Dinheiro: Gastos.

Saúde: Estabilize as suas emoções.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Esteja orgulhoso de si.

Amor: Conquistará o coração da pessoa amada. Irá fazer investidas.

Trabalho: Uma tarefa que há muito ambicionava fazer hoje poderá ser sua. Aproveite esta oportunidade.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Sujeito a estados nervosos.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Seja mais você.

Amor: Poderão dizer-lhe algo que terá dificuldade em esquecer. Liberte-se do Passado e dedique-se mais a si.

Trabalho: Não será fácil chegar onde pretende. Vá com calma, mas também não se acomode. Seja mais activo.

Dinheiro: Dificuldades.

Saúde: Dores de cabeça.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Entregue-se.

Amor: Deve agir com o coração. Não sinta dúvidas sem fundamento.

Trabalho: Poderá ter que fazer uma tarefa que não gosta. No entanto, deve aceitar com mais leveza e descontração.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Estável.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: A Integração

Conselho Do Dia: Abrande!

Amor: Sentir-se-á bem no seu ambiente familiar. Não deixará que outros interfiram no seu bem-estar interior.

Trabalho: Não sentirá evoluções, mas tudo fluirá a seu tempo.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Seja um vencedor.

Amor: Terá um atrito que o deixará magoado. Não deixará de dizer o que precisa.

Trabalho: O seu caminho não estará facilitado. Encontrará algumas barreiras, mas conseguirá ultrapassar.

Dinheiro: Peça o que lhe é de direito.

Saúde: Sujeito a alergias.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Não se iluda.

Amor: Estará desgostoso em relação a um assunto do Passado. Enfrente a vida com realismo.

Trabalho: Poderá sentir que deu mais do que recebeu. Não se deixe envolver por pessoas que lhe transmitam más energias.

Dinheiro: Desonestidades.

Saúde: Insónias.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Caminhe devagar.

Amor: As respostas chegarão a seu tempo. Hoje não resolverá nada. Dê espaço a si e aos outros.

Trabalho: Faça uma tarefa de cada vez. Não se apresse, pois os resultados poderão não ser satisfatórios.

Dinheiro: Atrasos nos recebimentos.

Saúde: Recuperações lentas.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Seja mais positivo.

Amor: Um conflito poderá colocar em risco uma relação. Seja mais brando nas suas palavras.

Trabalho: Sentirá que não é reconhecido e por isso entrar em discussão com colegas. Não deite tudo a perder.

Dinheiro: Despesas.

Saúde: Dificuldades.