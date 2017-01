Horóscopo Diário - 13 de Janeiro

13.01.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Contenha-se.

Amor: Poderá saber de algo que o deixe triste. Não fale hoje sobre assuntos que o perturbem.

Trabalho: Seja cauteloso com documentos. Leia muito bem antes de assinar qualquer proposta.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Aja com calma.

Amor: Estará passivo e pouco entregue ao amor. Deixe fluir.

Trabalho: Sentirá falta de forças. Deverá fazer unicamente as tarefas que lhe competem.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Falta de força anímica.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Não avance sem pensar.

Amor: Conflito poderá deixá-lo pensativo. Analise os seus sentimentos.

Trabalho: Não se precipite nas respostas. Avalie o que tem e entenda se é viável para si um novo desafio.

Dinheiro: Não gaste mais do que pode.

Saúde: Faça exames de rotina.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Controle a impulsividade.

Amor: Uma situação poderá complicar. Poderá terminar relacionamentos que sente que não o satisfazem.

Trabalho: Poderá recusar uma proposta. Não desespere pois terá de dar continuidade ao que tem actualmente.

Dinheiro: Despesas.

Saúde: Dificuldades.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Seja correcto.

Amor: Poderá ter que enfrentar uma situação com frieza. Seja claro nas suas palavras.

Trabalho: Defina a sua situação e não deixe que outros façam de si “gato e sapato”.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Não dê passos em falso.

Amor: Estará mais afastado. Precisa de pensar sobre o que se passa consigo e entender os seus sentimentos.

Trabalho: Terá dificuldade em terminar trabalhos. Vá com calma no seu empenho.

Dinheiro: Atrasos nos recebimentos.

Saúde: Cuidado com a vista.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: A Integração

Conselho Do Dia: Transmute energias.

Amor: Estará tranquilo, mas não deixe uma relação cair na rotina. Algo do Passado poderá estar mal resolvido dentro de si.

Trabalho: Um trabalho que estava parado poderá ser continuado. Por isso, empenhe-se.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Seja coerente.

Amor: Perderá facilmente a paciência. Poucos ouvidos dará aos outros. Mantenha a calma nas suas atitudes.

Trabalho: Nem tudo correrá como idealizou. Faça alterações aos seus projectos.

Dinheiro: Gastos desmedidos.

Saúde: Sujeito a estados depressivos.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Aproveite os momentos.

Amor: Um assunto familiar poderá complicar-se. Não insista, deixe desenrolar os acontecimentos.

Trabalho: Terá pequenos imprevistos. Entenda como poderá resolve-los.

Dinheiro: Faça movimentos.

Saúde: Instável.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Seja realista.

Amor: Poderá sentir-se desiludido. Receberá críticas. Poderá ter dado demais e não sentir reconhecimento.

Trabalho: Não aceite novas propostas. Hoje poderá ser falseado.

Dinheiro: Confira pagamentos.

Saúde: Descanse mais.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Lute pelos seus desejos.

Amor: Poderá ser-lhe dito algo que leve a discussões. Sofrerá afastamentos, mas não deixe de dizer o que pensa.

Trabalho: Terá que se esforçar mais do que habitual para ober o sucesso. Conseguirá vencer.

Dinheiro: Dificuldades nos recebimentos.

Saúde: Controle nódulos.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Aproveite as boas energias.

Amor: Hoje estará protegido. Dedique-se à pessoa amada e sorria mais para a vida.

Trabalho: Sentir-se-á realizado. Algo de bom chegará e o deixará muito feliz.

Dinheiro: Ganhos extra.

Saúde: Estável.