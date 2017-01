Horóscopo Diário - 12 de Janeiro

12.01.17

Gémeos

Carta do Dia: 8 de Espadas, que significa Crueldade.

Amor: Poderá passar menos tempo com o seu par devido ao trabalho.

Saúde: Fazer exercício, beber água e seguir uma dieta equilibrada são cuidados que deve ter.

Dinheiro: Um chefe pode ser cruel consigo. A verdade virá ao de cima!

Pensamento positivo: Todos os dias tenho o poder de mudar a minha vida para melhor!

Peixes

Carta do Dia: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade.

Amor: A vida familiar está recheada de momentos de partilha. Saúde: Faça meditação. Esta prática alivia o stress e promove a paz interior.

Dinheiro: Possíveis mudanças que envolvem mais responsabilidade. Força!

Pensamento Positivo: Honro os meus compromissos porque sei definir prioridades.

Touro

Carta do Dia: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.

Amor: Pode sentir-se mais sensível. Procure a companhia de uma amiga.

Saúde: Se sofre de rinite alérgica, beba água com vinagre de maçã.

Dinheiro: É provável que se sinta desanimada no emprego. Força!

Pensamento positivo: Vivo com alegria. Atraio boas energias para a minha vida.

Caranguejo

Carta do Dia: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades.

Amor: Boas novidades no amor. O seu par poderá fazer-lhe uma surpresa.

Saúde: Ponha os intestinos a funcionar comendo sementes de linhaça.

Dinheiro: É a altura certa para começar a fazer um pé-de-meia.

Pensamento positivo: É no silêncio da minha consciência que encontro a voz de Deus.

Escorpião

Carta do Dia: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio.

Amor: Um amigo pode precisar de um ombro para chorar. Dê-lhe o seu.

Saúde: Cuidado com o stress. Mantenha o equilíbrio com a ajuda do ioga.

Dinheiro: Pode receber um cargo de maior responsabilidade.

Pensamento positivo: Sonhar é o meu maior tesouro!

Carneiro

Carta do Dia: O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida.

Amor: A felicidade chegou para ficar. Dê um novo ânimo à sua vida amorosa.

Saúde: Para proteger a pele coma romã e abacate

Dinheiro: Pense em remodelar a casa. Renove as energias.

Pensamento Positivo: Sou capaz de criar as condições para que a riqueza e a abundância sejam uma constante na minha vida.

Virgem

Carta do Dia: A Justiça, que significa Justiça.

Amor: Invista de corpo e alma no amor. Dê mais segurança ao seu par.

Saúde: Cuide do coração comendo cozidos e grelhados.

Dinheiro: Poderá receber uma alegria no trabalho. A justiça será feita.

Pensamento positivo: Deus quer que eu seja justa e bondosa para comigo própria e para com todos os que me rodeiam.

Capricórnio

Carta do Dia: 9 de Copas, que significa Vitória.

Amor: Hoje é dia de mimar o seu amor. Amar é dar e receber.

Saúde: Andará cheia de energia. Aproveite para passear.

Dinheiro: Poderá terminar um projeto. Sentirá o sabor da vitória.

Saiba que um dos cristais dos nativos de Capricórnio é a ametista, a pedra da renovação, que ajuda a curar e a meditar.

Pensamento Positivo: O poder só fica junto de quem o respeita. Eu sei dar-lhe valor.

Balança

Carta do Dia: Rainha de Paus, que significa Poder Material.

Amor: Procure estar mais perto das pessoas que ama. Vai sentir-se melhor.

Saúde: Use protetor solar mesmo no Inverno. Proteja a pele.

Dinheiro: Terá poder material para fazer uma compra que deseja há muito.

Pensamento positivo: Reconheço os meus erros, sou honesta comigo própria.

Leão

Carta do Dia: Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático.

Amor: Pode sentir-se mais negativa. Contenha-se para não se desentender com o seu par.

Saúde: O seu corpo pode acusar algum cansaço. É importante que durma bem.

Dinheiro: Guarde os investimentos para dias melhores. Cuide do que tem.

Pensamento positivo: Não desperdiço o meu tempo com ideias pessimistas, sou positiva!

Aquário

Carta do Dia: Ás de Copas, que significa Princípio do Amor, Grande Alegria.

Amor: Poderá encontrar hoje um grande amor. Agarre-o.

Saúde: Atenção às constipações mal curadas. Beba chá de limão com mel.

Dinheiro: Possível lucro inesperado. Pode respirar de alívio.

Pensamento positivo: O Amor dá-me poder para tudo!

Sagitário

Carta do Dia: A Imperatriz, que significa Realização.

Amor: Poderá realizar um sonho a nível sentimental.

Saúde: Tome cuidado com as constipações. Proteja-se do frio.

Dinheiro: Período favorável no trabalho. Terá muita imaginação.

Pensamento positivo: Eu mereço ser feliz!