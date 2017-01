Horóscopo Diário - 11 de Janeiro

11.01.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Seja frontal.

Amor: Poderá ter que resolver um assunto do Passado. Seja claro e objectivo.

Trabalho: Uma situação poderá ser definida. Fale sobre os seus direitos e lute pelo que deseja.

Dinheiro: Equilibrado.

Saúde: Alimente-se com regras.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Deixe acontecer.

Amor: Usufrua dos momentos. O amor estará no ar, por isso não faça planos. Tudo correrá muito bem.

Trabalho: Aceite um convite. A sua carreira poderá evoluir. Basta acreditar nos Sinais do Universo.

Dinheiro: Instável.

Saúde: Harmonize as suas energias.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Seja sincero consigo.

Amor: Não se iluda. Poderá viver lutas apaixonadas e deixar-se levar pelas emoções. Seja realista.

Trabalho: Cuidado com falsidades ao seu redor. Não confie na opinião dos outros. Siga a sua intuição.

Dinheiro: Sujeito a enganos.

Saúde: Insónias.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Entregue-se mais!

Amor: Estará muito amável. Não dê ouvidos aos outros. Siga o seu coração e deixe a paixão crescer dentro de si.

Trabalho: Conte com um dia trabalhoso, mas prazeroso. Irão reconhecer o seu esforço e dedicação.

Dinheiro: Prosperidade.

Saúde: Dores de garganta.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Liberte-se!

Amor: Estará com dificuldade em esquecer um assunto. Viva o dia-a-dia e não deixe que alguém perturbe a sua felicidade.

Trabalho: Seja mais activo e dedicado. Não deixe que os outros façam por si tarefas que são de sua responsabilidade.

Dinheiro: Despesas.

Saúde: Sujeito a dores de cabeça.



Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: O tempo trará as respostas que necessita.

Amor: Sentir-se-á insatisfeito com um assunto e por isso irá afastar-se. Vá com calma e entenda o que quer para si.

Trabalho: Terá atrasos nas respostas. Poderá trabalhar com um ritmo mais lento que o habitual.

Dinheiro: Dificuldade nos recebimentos.

Saúde: Dores nas costas.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Seja prudente.

Amor: Não revele os seus desejos a ninguém. Guarde para si as suas intenções em relação a alguém.

Trabalho: Os seus projectos deverão ser mantidos em segredo. Alguém poderá prejudicá-lo.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Esteja atento a sintomas.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Não se martirize.

Amor: Cuidado com chantagem emocionais que trarão instabilidade à sua vida amorosa. Poderá sentir-se magoado.

Trabalho: Está sujeito a pessoas mal intencionadas a seu redor. Manipule uma situação para se sair bem.

Dinheiro: Gastos exagerados.

Saúde: Sujeito a ansiedade.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Seja mais observador.

Amor: Perante um assunto que o desagrade, avalie a sua situação actual. Não dê um passo em falso.

Trabalho: Analise propostas. Não dê respostas hoje. Dê espaço e tempo para que algo se concretize.

Dinheiro: Faça melhor gestão aos seus gastos.

Saúde: Estável.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Não reaja.

Amor: Estará confortável e de nada fará para uma relação evoluir. Uma relação poderá esfriar.

Trabalho: Conte com estabilidade, apesar de estar pouco dedicado ao trabalho. Não force situações.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Faça mais exercício físico.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Tenha Esperança.

Amor: Poderá ter um pequeno atrito. No entanto, tudo será resolvido a bem e terá um dia muito feliz com a pessoa amada.

Trabalho: Aceite novos desafios. Será um dia muito protegido e positivo. Afinal, nada acontece por acaso.

Dinheiro: Entradas extra.

Saúde: Estável.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Vá por si.

Amor: Poderá sentir-se baralhado. Não tome decisões hoje. Deixe as emoções assentarem e no momento irá dar as respostas.

Trabalho: Terá que se dividir entre várias áreas. Conseguirá fazer face ao que lhe for solicitado.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Estável.