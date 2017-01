Horóscopo Diário - 10 de Janeiro

10.01.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Lute pelo que acredita.

Amor: Perante uma contrariedade poderá sentir-se instável nos seus sentimentos. Agirá mais com a cabeça do que com o coração.

Trabalho: Prepare-se para pequenas complicações. A razão está do seu lado. Não deixe de dizer o que pensa.

Dinheiro: Dificuldades.

Saúde: Sujeito a alergias.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Reserve-se mais.

Amor: Andará mais metido consigo. Poderá manter-se mais em silêncio.

Trabalho: Não conte os seus projectos a ninguém. Previna-se de futuros mexericos.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Aproveite as oportunidades.

Amor: Está sujeito a pequenos desentendimentos. Poderão levantar problemas, apanhando-o desprevenido.

Trabalho: Uma nova proposta pode ser apresentada. Não a deixe escapar.

Dinheiro: Faça movimentos.

Saúde: Instabilidade energética.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: A Integração

Conselho Do Dia: Harmonize as suas energias.

Amor: Estará pouco disposto a avançar neste sector. Precisa de encontrar a estabilidade interior.

Trabalho: Dê continuidade aos seus projectos, mas sem pressa.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Especial cuidado com os seus rins.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Preocupe-se menos.

Amor: Estará instável, por isso deve descontrair mais e aproveitar melhor o seu dia.

Trabalho: Terá sucesso nas suas tarefas. Concentre-se mais.

Dinheiro: Pequenas entradas.

Saúde: Controle a tensão arterial.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Não se precipite.

Amor: Pequenos conflitos poderão trazer-lhe perda afectiva. Fale com coerência nos assuntos.

Trabalho: Terá que alterar os seus planos, para que estes se desenvolvam com mais solidez.

Dinheiro: Controle os seus gastos.

Saúde: Instabilidade nervosa.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Desconfie mais.

Amor: Está sujeito a críticas perante alguns desejos que queira realizar. Ouça, mas não se “rebaixe”.

Trabalho: Cuidado com falsas propostas. Não se iluda.

Dinheiro: Enganos.

Saúde: Insónias.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Seja mais correcto consigo.

Amor: Poderá ter que ser mais firme na sua opinião. Terá protecção, mas evite facilitar.

Trabalho: Uma situação poderá ser definida. Não se esqueça de lutar pelos seus direitos.

Dinheiro: Equilibrado.

Saúde: Alimente-se correctamente.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Controle “explosões”.

Amor: Andará conflituoso e com pouca paciência para conversas. Por isso, evite discussões.

Trabalho: Algo poderá não correr como deseja. Não perca a esperança. Perante a adversidade ganhe força para lutar por novos projectos.

Dinheiro: Despesas.

Saúde: Dificuldade nas recuperações.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Vá ao encontro dos seus desejos.

Amor: Um assunto do passado poderá desestabilizá-lo. Fará “jogadas” para chegar onde pretende e levar a sua palavra até ao fim.

Trabalho: Conte com problemas. Há quem queira prejudica-lo. Não dê confiança.

Dinheiro: Gastos excessivos.

Saúde: Ansiedade.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Inicie um novo processo interior.

Amor: Uma notícia poderá trazer-lhe uma mudança. Será positiva, se souber aproveitar estes bons “ventos” que se avizinham.

Trabalho: Acabe com projectos que não tenham viabilidade. Aposte em projectos próprios.

Dinheiro: Acabe com dívidas do Passado.

Saúde: Dores reumáticas.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: A Grande Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Faça mais por si.

Amor: Sentir-se-á bem só. Por isso, poderá estar sujeito a críticas, mas mesmo assim evitará confrontos.

Trabalho: Está protegido no trabalho. Seja autónomo e acredite mais em si e nas suas capacidades, pois irá brilhar.

Dinheiro: Gastos em proveito próprio.

Saúde: Especial cuidado com os pés.