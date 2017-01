Horóscopo Diário - 9 de Janeiro

09.01.17

Sagitário

Carta do Dia: A Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso. Amor: Afaste o pessimismo, seja mais confiante.

Saúde: Um bom passeio ao ar livre pode ajudá-la a recuperar o ânimo.

Dinheiro: Aprenda a gerir as suas prioridades.

Pensamento positivo: Dou valor às coisas mais simples. Agradeço tudo o que o Universo me dá.

Leão

Carta do Dia: 10 de Espadas, que significa Dor, Depressão, Escuridão.

Amor: Não se deixe ir abaixo! Já viu a pessoa maravilhosa que é?

Saúde: Para purificar o fígado tome chá de alcachofra.

Dinheiro: Anime-se pois o sol voltará a brilhar.

Pensamento positivo: Tenho um Anjo da Guarda que me protege e me dá forças!

Balança

Carta do Dia: O Dependurado, que significa Sacrifício.

Amor: Seja solidária. Dê para receber.

Saúde: Para perder peso coma um prato de salada de alface antes das refeições principais.

Dinheiro: Empenhe-se mais. Vai ganhar muito com isso.

Pensamento positivo: Sou paciente. Devagar se vai ao longe.

Caranguejo

Carta do Dia: 5 de Paus, que significa Fracasso.

Amor: Controle os impulsos para não sofrer.

Saúde: Para ajudar a curar infeções nas gengivas coma passas de uva.

Dinheiro: Período difícil. Força!

Pensamento positivo: Trabalho para alcançar o que mais desejo. Não desisto perante as dificuldades.

Carneiro

Carta do Dia: Rainha de Espadas, que significa Melancolia, Separação.

Amor: Dê segurança a quem lhe quer bem.

Saúde: Ande a pé. Melhora a circulação.

Dinheiro: Pode ter um dia atribulado no trabalho. Tudo acabará bem.

Pensamento positivo: Para espantar a nostalgia, encho o coração de alegria!

Virgem

Carta do Dia: 2 de Paus, que significa Perda de Oportunidades.

Amor: Não perca tempo! Vá em busca da sua felicidade!

Saúde: Para as dores no pescoço, faça alongamentos.

Dinheiro: Deixe-se de hesitações! Agarre todas as oportunidades!

Pensamento positivo: Posso sempre renovar a minha vida.

Escorpião

Carta do Dia: O Eremita, que significa Procura, Solidão.

Amor: Dê uma oportunidade ao amor. Ninguém nasceu para estar sozinho.

Saúde: Alimente-se bem e tome um suplemento vitamínico.

Dinheiro: Pondere novas formas de obter rendimentos.

Pensamento positivo: É indispensável traçar novas rotas de vida rumo à felicidade plena.

Capricórnio

Carta do Dia: 7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios.

Amor: Faça o seu companheiro sonhar. Seja envolvente e apaixonada.

Saúde: Pode sofrer de problemas circulatórios. Vá ao médico.

Dinheiro: Encare o futuro com esperança.

Saiba que Capricórnio é mais compatível com os signos Peixes, Escorpião e Caranguejo, que é a sua cara-metade.

Pensamento positivo: Sonhar é o maior tesouro!

Touro

Carta do Dia: 7 de Ouros, que significa Trabalho.

Amor: Empenhe-se! Semeie hoje para colher amanhã.

Saúde: Inicie um regime saudável. A sua saúde vai agradecer muito.

Dinheiro: Ser bem-sucedida requer dedicação. Entregue-se. Pensamento positivo: Tenho pensamentos positivos e realizo os meus objetivos.

Gémeos

Carta do Dia: 4 de Ouros, que significa Projetos.

Amor: Dê asas aos seus sonhos e partilhe-os com o seu amor.

Saúde: Dia sem grande agitação. Descontraia.

Dinheiro: Quem não arrisca não petisca.

Pensamento positivo: Concluo tudo aquilo que começo!

Peixes

Carta do Dia: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.

Amor: Para uma relação ser equilibrada é tão importante dar quanto receber.

Saúde: Pode ter tendência para dores de dentes. Procure o dentista.

Dinheiro: Possível melhoria na sua vida financeira. Dê o seu melhor.

Pensamento positivo: Procuro praticar o Amor. O meu próximo é todo aquele que passa por mim.

Aquário

Carta do Dia: 10 de Copas, que significa Felicidade.

Amor: O futuro reserva-lhe momentos de pura felicidade.

Saúde: Seja bem-disposta e ganhe saúde.

Dinheiro: É provável que um colega lhe peça ajuda. Seja generosa.

Pensamento positivo: Aprendo a ser a minha melhor amiga.