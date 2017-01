Horóscopo Diário - 8 de Janeiro

08.01.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: A Grande Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Usufrua da sua própria companhia.

Amor: Poderá sentir-se infeliz. No entanto, passe mais tempo consigo mesmo e aprenda a viver de forma independente.

Trabalho: Terá muito êxito. Faça contactos, pois o sucesso está a seu lado. Avance.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Cuide da sua imagem.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Ame mais.

Amor: Perante um afastamento, diga o que sente. Conseguirá resolver um mal entendido.

Trabalho: Continue a lutar pelos seus projectos. Será reconhecido.

Dinheiro: Prosperidade.

Saúde: Disfunção gastro-intestinal.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Não fale demais.

Amor: Controle a sua impulsividade. Poderá dizer o que não sente, na realidade.

Trabalho: Adapte-se a novas actividades ou tarefas. Está protegido.

Dinheiro: Gastos.

Saúde: Harmonize as suas energias.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Ouça mais os outros.

Amor: Seja compreensivo e ofereça a sua palavra amiga. A sua cara-metade poderá necessitar de desabafar consigo.

Trabalho: Tudo evoluirá a seu tempo. Não perca as esperanças nem as forças.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Faça caminhadas.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Não desespere.

Amor: Uma notícia irá deixá-lo triste. Calma, depois deste período, algo de bom chegará.

Trabalho: Não desista dos seus planos, mesmo que receba um “não”. Tenha esperança.

Dinheiro: Despesas.

Saúde: Cuidado com pequenos acidentes domésticos.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Deixe fluir.

Amor: Poderá ter uma surpresa. Aproveite os momentos, sem pensar no futuro.

Trabalho: Uma nova proposta poderá ser rentável. Aceite desafios.

Dinheiro: Instável.

Saúde: Controle as suas emoções.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Seja aventureiro.

Amor: Terá iniciativa e uma relação irá avançar. Faça aquele convite que gostaria à pessoa amada.

Trabalho: Os seus projectos irão evoluir de forma considerável. O sucesso está diante de si.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Dores na zona lombar.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Seja reservado.

Amor: Poderá manter algum secretismo na sua vida amorosa. Não conte a ninguém o que lhe vai na alma.

Trabalho: Estão favoráveis acordos. Neste caso, deixe tudo escrito e bem explícito. Não se deixe enganar.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Esteja atento a sintomas.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Dê tempo ao tempo.

Amor: Não tenha pressa. Deixe uma relação evoluir com calma. Por isso, saiba esperar.

Trabalho: Poderá andar mais afastado das suas tarefas. Trabalhe a seu ritmo e não ao dos outros.

Dinheiro: Atrasos nos recebimentos.

Saúde: Dores nas costas.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Imponha-se.

Amor: Perante um assunto familiar e vontade, poderá ter que colocar os pontos nos “is”. Seja firme.

Trabalho: Assumirá uma nova tarefa. Apresente-se como alguém responsável e confiante no que faz.

Dinheiro: Estável, mas controle-se nos gastos.

Saúde: Sujeito a stress.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Acredite que algo de bom está à sua espera.

Amor: Terá um dia feliz e recuperará uma situação. Algo dentro de si ficará resolvido.

Trabalho: Terá boas notícias, por isso aproveite o dia de hoje para se dedicar ao trabalho com afinco.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Seja positivo.

Amor: Terá dificuldade em esquecer um assunto do Passado. Desta forma não conseguirá evoluir na sua vida amorosa.

Trabalho: Estará muito dependente dos outros. Vá mais por si e confie nas suas capacidades.

Dinheiro: Saídas.

Saúde: Dores de cabeça.