Horóscopo Diário - 7 de Janeiro

07.01.17

Balança

Carta do Dia: A Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso.

Amor: O amor tudo cura.

Saúde: É possível que sinta a cabeça cansada. Repouse mais.

Dinheiro: Gira bem o seu dinheiro. Evite um colapso nas finanças.

Pensamento positivo: Acredito que todos os desgostos são passageiros e que todos os problemas têm solução.

Caranguejo

Carta do Dia: 4 de Copas, que significa Desgosto.

Amor: Boa altura para repensar a sua vida amorosa.

Saúde: Apanhe ar puro. Os seus pulmões agradecem

Dinheiro: Boa altura para repensar a sua vida financeira.

Pensamento positivo: Desejar o Bem atrai o Bem.

Peixes

Carta do Dia: 6 de Copas, que significa Nostalgia.

Amor: Distrair-se vai fazer-lhe bem. Rodeie-se de pessoas positivas.

Saúde: Poderá ter dores de estômago. Faça várias refeições ao dia.

Dinheiro: Irá sentir que o dinheiro lhe foge por entre os dedos. Calma!

Pensamento Positivo: Vivo com entusiasmo. Tenho fé num futuro melhor.

Carneiro

Carta do Dia: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.

Amor: Apaixone-se e seja feliz!

Saúde: mantenha os níveis de colesterol controlados. Poupe o coração.

Dinheiro: É provável que se sinta desanimada no emprego. Tudo passa.

Pensamento Positivo: Procuro afastar-me das pessoas falsas e dedicar-me aos meus amigos sinceros.

Gémeos

Carta do Dia: 6 de Paus, que significa Ganho.

Amor: Seja romântica. Só tem a ganhar com isso

Saúde: Possíveis dores de garganta. Agasalhe-se à noite.

Dinheiro: É provável que receba uma promoção. Parabéns!

Pensamento positivo: Empenho-me para realizar o que mais ambiciono.

Leão

Carta do Dia: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, Riqueza e Segurança.

Amor: Fase propícia a novos amores. Abra a pestana!

Saúde: Poderá sentir-se mais ansiosa. Tenha pensamentos positivos!

Dinheiro: Melhore o ambiente no emprego com o seu bom-humor.

Pensamento positivo: Cultivo os meus sonhos e terei sempre força e coragem.

Virgem

Carta do Dia: 10 de Copas, que significa Felicidade.

Amor: A sua relação está mais forte do que nunca

Saúde: Retarde o envelhecimento e ganhe saúde comendo castanhas.

Dinheiro: O esforço que tem dedicado ao trabalho será recompensado.

Pensamento Positivo: É importante derramar o meu amor sobre todas as coisas do Céu e da Terra.

Escorpião

Carta do Dia: A Roda da Fortuna, que significa Sorte em Movimento.

Amor: Combata a rotina na relação. Seja mais criativa.

Saúde: Vai sentir-se com um novo fôlego. Aproveite para se dedicar a um novo passatempo.

Dinheiro: Pague as contas sempre a tempo e horas. Primeiro as obrigações, depois o lazer.

Pensamento positivo: Sou determinada nos meus planos, não desisto até vencer!

Sagitário

Carta do Dia: Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático.

Amor: Inteligência em alta! Melhore o relacionamento com as pessoas que ama.

Saúde: Precisa de descarregar energias. Saia para distrair-se.

Dinheiro: Boa altura para se lançar em novos desafios.

Pensamento positivo: Independentemente das atitudes dos outros, mantenho a paz dentro de mim.

Touro

Carta do Dia: A Estrela, que significa Proteção, Luz.

Amor: Viverá momentos de pura felicidade.

Saúde: Atenção aos excessos alimentares. Não sobrecarregue o fígado.

Dinheiro: Possível convite (de trabalho) para um projeto. Decida com o coração.

Pensamento Positivo: Sei que aos olhos de Deus somos todos irmãos.

Aquário

Carta do Dia: O Carro, que significa Sucesso.

Amor: Ótimo ambiente familiar.

Saúde: Alivie a tensão muscular tomando um banho quente para acalmar.

Dinheiro: O seu sucesso será reconhecido.

Pensamento positivo: Esforço-me diariamente para dar o meu melhor em tudo o que faço.

Capricórnio

Carta do Dia: O Sol, que significa Glória, Honra.

Amor: Hoje o Sol brilha mais forte na sua vida.

Saúde: Previna o envelhecimento precoce comendo aveia ao pequeno-almoço.

Dinheiro: Mantenha a determinação e alcance a glória a nível profissional.

Saiba que Capricórnio tem mais dificuldade em entender-se com Carneiro, Gémeos e Aquário.

Pensamento positivo: Todas as manhãs reparo no Sol e penso como tudo o que me rodeia é belo.