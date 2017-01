Horóscopo Diário - 6 de Janeiro

06.01.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: A Grande Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Lute pelos seus ideiais.

Amor: Estará muito focado em fazer o que mais deseja. Estará protegido e terá um dia feliz!

Trabalho: Realize as suas tarefas. O sucesso está diante de si.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Dores nos pés.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Seja sábio.

Amor: Poderá sentir-se incompreendido. Dê a sua opinião mas com calma. O clima estará tenso ao seu redor.

Trabalho: Não terá vontade nem “cabeça” para trabalhar. Estará mais afastado. Dê tempo ao tempo.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Cansaço.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Seja dinâmico.

Amor: Não será fácil alcançar o coração da pessoa amada. A verdade é que o seu esforço será compensatório.

Trabalho: Enfrentará batalhas, mas a sua persistência fará com que obtenha o sucesso que deseja.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Dores na zona lombar.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: A Integração

Conselho Do Dia: Viva em Paz.

Amor: Poderá sentir-se magoado. Encontre a calma e entenda melhor os factos que estão ao seu redor.

Trabalho: Não será um bom dia para investir num projecto ou iniciar. Deve manter o que tem.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Especial cuidado com os rins.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Descontraia.

Amor: Será um período de instabilidade, derivado a controvérsias. Seja cauteloso quando abordar assuntos.

Trabalho: Poderão não aceitar as suas ideias. Então faça um trabalho a “solo” e em silêncio.

Dinheiro: Entradas de pequenas quantias.

Saúde: Instável.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Ouça-se!

Amor: Poderá sentir dúvidas amorosas. No entanto, escolha viver feliz e estar com quem lhe faz bem. O amor estará em primeiro plano.

Trabalho: Dedique-se a várias áreas. Faça novos investimentos profissionais, pois será bem sucedido.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Estável.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Seja mais flexível.

Amor: Estará muito dependente dos seus pensamentos. Descontraia mais. Sentir-se-á insatisfeito com a sua vida amorosa.

Trabalho: Faça o que mais gosta. No entanto, precisa de mais acção. A inactividade poderá estar presente no dia de hoje.

Dinheiro: Despesas.

Saúde: Sujeito a tonturas.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Mude a sua vida.

Amor: Acabe de vez com assuntos pendentes que lhe tragam dores emocionais. Deve iniciar uma nova fase em busca da sua felicidade.

Trabalho: Comece a trabalhar nos seus projectos. Invista nos seus sonhos.

Dinheiro: Acabe com despesas.

Saúde: Especial atenção à coluna.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Lute pelo que deseja.

Amor: Irá esforçar-se para conseguir o amor da pessoa de quem gosta. Seja cauteloso nas suas investidas.

Trabalho: Poderá manobrar uma situação. Conseguirá sair-se bem com a forma como está a trabalhar um projecto.

Dinheiro: Gastos exagerados.

Saúde: Sujeito a ansiedade.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Tenha Esperança.

Amor: Dia dedicado ao amor. Estará muito feliz. Aproveite o dia para namorar e desenvolver a sua vida amorosa.

Trabalho: Os seus projectos ganharão vida. Novas oportunidades surgirão e o deixarão muito feliz.

Dinheiro: Ganhos extra.

Saúde: Dores nos joelhos.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Evite pensamentos negativos.

Amor: Poderá sentir que uma relação terminou. Vá com calma, conversa e evite discutir.

Trabalho: Alguém poderá trazer complicações ao seu trabalho. Seja mais brando quando comunicar os seus direitos.

Dinheiro: Gastos supérfluos.

Saúde: Instabilidade emocional.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Ame!

Amor: Diga o que sente. A sua atitude fará com que uma relação evolua. O amor estará no ar.

Trabalho: Batalhe pelos seus projectos. Não baixe os braços. Os frutos do seu esforço serão colhidos.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Estável.