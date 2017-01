Horóscopo Diário - 5 de Janeiro

05.01.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Passe mais tempo consigo mesmo.

Amor: Andará afastado, mas porque precisar de colocar as ideias no lugar. Será positivo para si.

Trabalho: Com calma conseguirá desbloquear uma situação. Tudo correrá bem e a seu tempo obterá respostas positivas.

Dinheiro: Atrasos nos recebimentos.

Saúde: Dores nas costas.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Deixe acontecer.

Amor: Será um dia complicado, pois estará sujeito a críticas que desestabilizarão a sua vida amorosa.

Trabalho: Uma oportunidade chegará a si. Aproveite para desenvolver novos projectos.

Dinheiro: Faça movimentos.

Saúde: Oscilação energética.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Siga a sua intuição.

Amor: Estará muito carente e necessitará de um ombro amigo. As emoções estarão à flor da pele.

Trabalho: Entenderá que não deverá confiar numa determinada pessoa. Não se iluda com propostas.

Dinheiro: Desonestidades.

Saúde: Insónias.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Controle-se.

Amor: Estará demasiado magoado. Não desespere, pois em breve boas notícias chegarão.

Trabalho: Está sujeito a conflitos no seu trabalho. Gira melhor as dificuldades, mantendo a calma.

Dinheiro: Despesas.

Saúde: Cuidado com pequenos acidentes domésticos.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Seja sábio.

Amor: A sua vida sentimental estará pouco movimentada. Depende de si “aquecer” o seu coração.

Trabalho: Sentirá falta de objectivos. Parece que nada dá certo, mas a seu tempo as suas ideias serão alteradas.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Cansaço extremo.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Confie em si.

Amor: Poderá sentir-se dividido. Sabe, realmente o que quer para si? Enfrente a realidade e lute pelo amor.

Trabalho: Terá muito para fazer. Organize a sua agenda e crie prioridades. Com calma, tudo se consegue.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Estável.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Pense bem antes de falar.

Amor: Poderão dizer-lhe algo que desperte uma discussão. Pondere as atitudes antes de agir.

Trabalho: Os resultados poderão não ser os que esperava. Avalie os seus projectos.

Dinheiro: Não gaste mais do que pode.

Saúde: Faça exames de rotina.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Seja correcto.

Amor: A sua vida sentimental poderá estar tensa. Sentir-se-á insatisfeito e por isso não deixe de dizer o que pensa.

Trabalho: Algo poderá complicar-se e por isso terá de ser firme quando demonstrar os seus direitos e interesses.

Dinheiro: Equilibrado.

Saúde: Estável.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Comece uma nova vida.

Amor: Acabe com assuntos pendentes e lute pela sua felicidade. Vire a página.

Trabalho: Comece a trabalhar nos seus projectos. Está com muita protecção no plano profissional.

Dinheiro: Acabe com despesas.

Saúde: Dores reumáticas.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Seja amável.

Amor: O amor andará no ar. No entanto, há assuntos do Passado que deverão vir ao de si e ser esclarecidos. Abra o seu coração.

Trabalho: Dê continuidade ao seu trabalho. Estará muito empenhado nas suas tarefas.

Dinheiro: Prosperidade.

Saúde: Dores de garganta.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Viva o momento.

Amor: Poderá perder a noção das suas emoções. Não apresse acontecimentos. Deixe fluir.

Trabalho: Algo poderá ser alterado e por isso aceite para conhecer um novo mundo.

Dinheiro: Gastos desmedidos.

Saúde: Sujeito a estados nervosos.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Seja prudente.

Amor: Poderá manter um segredo. Não fale sobre a sua vida intima. Seja reservado.

Trabalho: Se assinar um acordo, seja cauteloso. Leia bem nas entrelinhas.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.