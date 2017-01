Horóscopo Diário - 4 de Janeiro

04.01.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Seja Grato.

Amor: Dia muito positivo no Amor. Saia mais e passe momentos felizes com a pessoa amada.

Trabalho: Uma nova actividade poderá surgir. Ocupará mais horas dos seus dias com tarefas que lhe darão prazer.

Dinheiro: Alguém poderá precisar da sua ajuda.

Saúde: Sujeito a resfriados.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Mude o rumo à sua vida.

Amor: Poderá sentir-se magoado em relação a alguém. Corte de vez com o que não lhe faz bem.

Trabalho: Terá protecção iniciando os seus projectos profissionais. Avance com as suas ideias.

Dinheiro: Faça pagamentos.

Saúde: Dores reumáticas.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Analise a sua vida.

Amor: Andará muito pensativo. Sentirá insegurança nos seus sentimentos, por isso não diga nada em vão.

Trabalho: As respostas estarão demoradas. A seu tempo colherá os seus frutos. Saiba esperar.

Dinheiro: Faça uma gestão aos seus gastos.

Saúde: Vigie a sua saúde.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Seja coerente.

Amor: Clarifique as suas dúvidas. Não deixe nada por dizer nem fazer. Precisa de avançar com a sua vida.

Trabalho: Estará muito ciente das suas capacidades. Poderá oficializar a sua situação actual.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Marque a sua presença.

Amor: Não passará despercebido e poderá conquistar o coração da pessoa amada.

Trabalho: Mostre do que é capaz. Obterá sucesso profissional e será elogiado pelas suas capacidades.

Dinheiro: Estável, mas seja cauteloso nos gastos.

Saúde: Sujeito a stress.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Confie no seu coração.

Amor: Um assunto do Passado poderá deixá-lo triste. Poderá ter que tomar uma decisão.

Trabalho: Terá dificuldade em exercer várias tarefas em simultâneo. Entenda quais as situações prioritárias.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Estável.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Siga a sua intuição.

Amor: Receberá críticas e o seu ambiente familiar estará tenso. Não leve tão a peito palavras.

Trabalho: Poderá deixar-se deslumbrar por uma proposta. Cuidado com as ilusões.

Dinheiro: Sujeito a enganos.

Saúde: Descanse mais.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Seja cauteloso.

Amor: Está sujeito a conflitos. No entanto, não fale, pois tende a magoar alguém com as suas palavras.

Trabalho: Os seus projectos devem manter-se em segredo. A seu tempo entenderá quando os deve expor.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Faça um check-up.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Seja mais consciente.

Amor: Perderá o controlo das suas emoções. Não diga o que não sente. Mantenha a calma e avance sem pressa.

Trabalho: Mude o rumo a um projecto. Algo poderá não estar bem. As alterações serão necessárias para obter o sucesso.

Dinheiro: Gastos.

Saúde: Sujeito a estados nervosos.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Diga o que sente.

Amor: Ao abrir o seu coração poderá levar a uma separação. Invista na sua felicidade, mas sem magoar outras pessoas.

Trabalho: Dia de muito trabalho. Será reconhecido e por isso não tema em falar sobre as suas ideias.

Dinheiro: Prosperidade.

Saúde: Dores de garganta.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Vá em busca da sua felicidade.

Amor: Estará muito intenso e não olhará a meios para atingir fins. Conseguirá com algumas manobras alcançar o amor da pessoa que gosta.

Trabalho: Seja cauteloso na forma com que lida com assuntos. Nem sempre as pessoas que confia estarão a seu lado.

Dinheiro: Gastos exagerados.

Saúde: Estabilize as suas emoções.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Não seja pessimista.

Amor: Uma discussão poderá ser necessária para que entenda o que possa ter falhado numa relação. Veja o lado positivo.

Trabalho: Um projecto poderá terminar. Não desespere e comece a idealizar novas saídas.

Dinheiro: Despesas.

Saúde: Sujeito a pequenos acidentes domésticos.