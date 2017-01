Horóscopo Diário - 3 de Janeiro

03.01.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Ouça mais.

Amor: Poderá saber de algo que o irá desagradar. Entenda o outro lado da questão para resolver mal entendidos.

Trabalho: Sentirá dificuldade em desempenhar as suas tarefas. Estará muito passivo e por isso poderá afastar-se de um projecto.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Cansaço extremo.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Seja astuto.

Amor: Estará muito possessivo e quererá que tudo seja do seu jeito. Entenda o que o deixa assim e converse mais.

Trabalho: Alguém poderá prejudicar o seu trabalho. Por isso seja cauteloso, pois poderá ter insucesso.

Dinheiro: Gastos supérfluos.

Saúde: Instabilidade emocional.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Deixe o Universo actuar.

Amor: Não faça planos para o dia de hoje. O tempo trará as respostas que necessita e poderá apanhá-lo desprevenido.

Trabalho: Um convite ajudará a desbloquear uma situação. Aceite novas propostas e seja mais feliz criando novos objectivos.

Dinheiro: Instável.

Saúde: Harmonize as suas energias.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: A Integração

Conselho Do Dia: Abrande o ritmo.

Amor: Sentirá que a sua vida amorosa não evolui. Vá com calma, pois a seu tempo tudo se irá compor na sua vida. Quebre barreiras.

Trabalho: Tudo correrá bem, por isso continue a desempenhar as suas funções com clareza.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: A Grande Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Olhe mais por si.

Amor: Estará protegido e manter contactos com alguém que ajudará a desenvolver a sua vida amorosa.

Trabalho: Os seus projectos ganharão outra dimensão. Invista na sua carreira e nunca deixe de acreditar em si.

Dinheiro: Faça investimentos.

Saúde: Cuide da sua imagem.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Deixe-se contagiar pelas boas energias.

Amor: Conseguirá superer dificuldades de entendimento com alguém. Renove laços e entregue-se mais ao amor.

Trabalho: Terá apoio de colegas. Faça as suas actividades em conjunto, pois será bem sucedido.

Dinheiro: Ofereça presentes.

Saúde: Sujeito a queimaduras.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Seja realista.

Amor: Um assunto do Passado poderá vir ao de cima e trazer-lhe alguma angústia. Não viva de ilusões.

Trabalho: Não acredite em tudo o que lhe disserem. Cautela com intrigas e falsidades.

Dinheiro: Sujeito a desonestidades.

Saúde: Insónias.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Pense bem antes de agir.

Amor: Analise os seus sentimentos. Um assunto familiar poderá necessitar de ser resolvido.

Trabalho: Não aceite propostas sem saber o que há por detrás. Previna-se, apesar de protegido.

Dinheiro: Gira bem as suas finanças.

Saúde: Faça exames de rotina.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Invista na sua felicidade.

Amor: A sua vida sentimental irá evoluir. Lute para alcançar os seus desejos, pois será correspondido.

Trabalho: Terá algumas batalhas a travar e opiniões controversas. Mantenha a sua palavra.

Dinheiro: Não gaste mais do que pode.

Saúde: Controle nódulos.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Veja o lado positivo das situações.

Amor: Terá bloqueios para conseguir fazer o que deseja. Liberte-se e não dependa de ninguém para ser feliz.

Trabalho: Acredite mais nas suas capacidades. Poderá prender-se a pensamentos negativos. Você é capaz.

Dinheiro: Saídas.

Saúde: Especial cuidado com a coluna.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Encontre a felicidade.

Amor: Estará determinado em desenvolver uma relação. Faça investidas, pois chegará ao coração da pessoa amada.

Trabalho: O seu dinamismo será surpreendente. Avance com os seus projectos, pois obterá o tão desejado sucesso.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Recuperações rápidas.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Seja firme.

Amor: Nem tudo será do jeito que gostaria, mas não deixará de fazer o que quer.

Trabalho: Os seus superiores terão confiança em si. Por isso, seja mais responsável nas suas tarefas.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Sujeito a stress.