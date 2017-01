Horóscopo Diário - 2 de Janeiro

02.01.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Liberte boas energias.

Amor: Poderá passar mais tempo com a pessoa amada. Haverá muita cumplicidade. Aproveite o dia para relaxar.

Trabalho: Alguém poderá ajudá-lo a desenvolver um projecto. Está muito protegido. Aceite esta “mão amiga”.

Dinheiro: Estão favorecidos créditos.

Saúde: Estável.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Seja menos dependente.

Amor: Aja com naturalidade mas sem se prender a assuntos do Passado. Liberter-se de tensões e ambientes que o deixem desconfortável.

Trabalho: Terá dificuldade em avançar com um trabalho. Entenda como poderá resolver questões, sem se limitar a um caminho.

Dinheiro: Despesas.

Saúde: Sujeito a tonturas.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Seja reservado.

Amor: Evite falar sobre os seus sentimentos. Para obter respostas da pessoa amada, será remeter-se ao silêncio.

Trabalho: Poderá estabelecer um acordo. Fique atento a pormenores, pois nem tudo estará visível.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: A Integração

Conselho Do Dia: Seja mais calmo.

Amor: Poderá sentir insucesso numa relação. Abrande as suas investidas e tenha atitudes mais positivas.

Trabalho: Conseguirá resolver problemas com facilidade. Procure agir com sabedoria, dando tempo ao tempo.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Beba mais água.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Seja um vencedor.

Amor: Terá sentimentos intensos. Deixe-se levar pelo fogo da paixão e reacenda a chama numa relação.

Trabalho: Nada se fará sem esforço e dedicação. Trabalhe mais pois em breve terá as suas recompensas.

Dinheiro: Dificuldades nos recebimentos.

Saúde: Sujeito a alergias.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Invista na sua felicidade.

Amor: Poderá manipular uma situação para alcançar os seus desejos. Seja cauteloso, pois poderá estar um pouco mais agressivo nas suas investidas.

Trabalho: Cuidado com quem lida ou fala sobre os seus projectos. Poderão usar as suas ideias e prejudicá-lo.

Dinheiro: Gastos excessivos.

Saúde: Ansiedade.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Seja mais positivo.

Amor: Uma relação poderá ficar frágil. Seja cauteloso como fala e age. Precisa de mais paciência e não deitar tudo a perder.

Trabalho: Os seus planos poderão não correr como gostaria. Entenda como melhorar o seu desempenho.

Dinheiro: Despesas inesperadas.

Saúde: Dificuldade nas recuperações.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Seja mais compreensivo.

Amor: Poderá estar demasiado exigente e rude quando falar. Será criticado e não aceitará bem a opinião dos outros.

Trabalho: As suas funções serão acrescidas trazendo mais responsabilidades. Trabalhe com seriedade e confiança em si.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Especial cuidado com o coração.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: A Grande Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Viva melhor consigo mesmo.

Amor: Sentirá instabilidade emocional e a melhor forma para lidar com este sentimento, será viver mais tempo consigo próprio.

Trabalho: Os seus projectos ganharão força. Terá capacidade para expandir as suas ideias. Avance.

Dinheiro: Gaste em proveito próprio.

Saúde: Dores nos pés.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Supere tudo e todos.

Amor: Uma notícia poderá trazer-lhe conflitos interiores. Não desista do caminho que quer seguir.

Trabalho: Avance com os seus projectos. Terá muito sucesso. As suas ideias serão um êxito.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Dores na anca e bacia.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Seja mais decidido.

Amor: Poderá ter que adoptar uma postura rígida para resolver uma situação e fazer-se ouvir.

Trabalho: Não avance com dúvidas, num projecto. Procure respostas e clarifique para que tudo corra como deseja.

Dinheiro: Equilibrado.

Saúde: Alimente-se com regras.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Tenha Fé.

Amor: Dia positivo, apesar de alguma instabilidade criada por algo que lhe diga. Deixe fluir e acredite no Universo.

Trabalho: Uma proposta poderá surgir, mas terá dificuldade em aceitar. Entenda se é viável para si.

Dinheiro: Ganhos extra.

Saúde: Dores nos joelhos.