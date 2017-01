Horóscopo Diário - 1 de Janeiro

01.01.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Aceite o que lhe está destinado.

Amor: Poderá perder facilmente a paciência. Controle os seus impulsos e não reaja a “quente”.

Trabalho: Faça alterações aos seus projectos. Entenda como melhorar.

Dinheiro: Gastos desmedidos.

Saúde: Sujeito a estados depressivos.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Espalhe boas energias.

Amor: Apesar de estar sujeito a críticas, conseguirá renovar laços. Aproveite para dizer o que sente.

Trabalho: Poderá iniciar uma nova actividade, mas estará muito inseguro em relação ao resultado final.

Dinheiro: Ofereça presentes.

Saúde: Sujeito a resfriados.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Tenha Esperança.

Amor: Receberá uma notícia que encherá o seu coração de felicidade. Dia promissor.

Trabalho: Perante uma fase difícil, conseguirá encontrar a “luz ao fundo do túnel”. Algo de bom para si, está a chegar.

Dinheiro: Poderá receber um bónus.

Saúde: Estável.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Renasça.

Amor: Inicie uma nova etapa na sua vida. Escolha ser feliz e lute para alcançar os seus sonhos.

Trabalho: Um projecto terminará, mas outro será começado. Coloque as suas ideias em prática.

Dinheiro: Acabe com despesas.

Saúde: Dores ósseas.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: A Integração

Conselho Do Dia: Renove energias.

Amor: Não conte com desenvolvimentos, mas estará em Paz. Será um dia tranquilo.

Trabalho: Dê continuidade aos seus trabalhos. Tudo será resolvido e correrá bem.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Beba mais água.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Enfrente a vida!

Amor: Poderá receber críticas que o deixarão desapontado. Seja realista e não deixe que outros interfiram na sua felicidade.

Trabalho: Não se iluda com novas propostas. Esteja ciente do que deseja trazer para a sua carreira.

Dinheiro: Sujeito a desonestidades.

Saúde: Insónias.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Seja reservado.

Amor: Poderá manter algum secretismo na sua vida sentimental. Realizará desejos.

Trabalho: Conte com uma revelação. Faça os seus trabalhos mas sem falar sobre os seus planos futuros.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Seja ponderado.

Amor: Um familiar poderá precisar dos seus conselhos e compreensão. Dê mais de si aos outros.

Trabalho: Perderá forças num projecto e ficará magoado com alguém. A seu tempo tudo correrá como deseja.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Cansaço extremo.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Seja firme!

Amor: Conseguirá desbloquear um conflito. Seja correcto a lidar com assuntos amorosos.

Trabalho: Algo poderá ser definido. Seja regrado e não se dê a falhas.

Dinheiro: Equilibrado.

Saúde: Alimente-se correctamente.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Viva os momentos.

Amor: Poderá receber um convite inesperado. Aceite, pois nada é por acaso.

Trabalho: Os seus planos poderão ser alterados. Por isso, não imponha as suas ideias iniciais.

Dinheiro: Faça movimentos.

Saúde: Estabilize as suas energias.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Sinta-se protegido nas suas decisões.

Amor: Pense bem sobre a sua vida amorosa. Entenda o que quer trazer para si e reaja.

Trabalho: Um projecto precisa de ser analisado. As boas notícias chegarão.

Dinheiro: Faça uma gestão às suas despesas.

Saúde: Estável.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Seja astuto.

Amor: Está positivo no amor. Conquistar o coração de quem deseja.

Trabalho: Um assunto poderá necessitar de mais firmeza e afirmação. Confie nas suas capacidades.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Sujeito a stress.