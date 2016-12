Horóscopo Diário - 31.12.2016

31.12.16

Capricórnio

Carta do Dia: 4 de Copas, que significa Desgosto.

Amor: Procure ser mais carinhosa para não ter desgostos amorosos.

Saúde: Sistema respiratório fragilizado. Afaste-se de ambientes poluídos.

Dinheiro: Empenhe-se em finalizar projetos. Seja uma vencedora.

Saiba que os nativos de Capricórnio, quando se apaixonam, são fiéis, mas também ciumentos.

Pensamento positivo: Supero qualquer desgosto graças à minha confiança em mim mesma.

Touro

Carta do Dia: 5 de Ouros, que significa Perda, Falha.

Amor: Andará mais carente. Seja sincera com a pessoa amada.

Saúde: É aconselhável que faça exames de rotina. Mais vale prevenir do que remediar!

Dinheiro: Atenção aos novos negócios para não perder o que tem.

Pensamento positivo: De manhã saio de casa com um sorriso no rosto!

Aquário

Carta do Dia: 4 de Espadas, que significa Inquietação, Agitação.

Amor: Andará mais agitada. Peça ao seu parceiro para ser mais compreensivo.

Saúde: Reforce as defesas, prepare-se para o inverno.

Dinheiro: Seja otimista.

Pensamento positivo: Sou boa e justa, sou feliz.

Sagitário

Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem Longa, Partida Inesperada.

Amor: Desfrutará de dias românticos. Se possível faça uma viagem a dois.

Tendência para dores de estômago. Tome chá de hortelã.

Dinheiro: Sempre que possa, ponha algum dinheiro de parte. Tostão a tostão faz um milhão.

Pensamento Positivo: Os obstáculos despertam em nós capacidades que estavam adormecidas.

Gémeos

Carta do Dia: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada.

Amor: Enriqueça a sua vida fazendo novas amizades.

Saúde: Tendência para o nervosismo. Não tem razões para isso.

Dinheiro: Poderá fazer uma viagem. Correrá tudo bem.

Pensamento Positivo: Estou sempre a tempo de mudar a minha vida!

Peixes

Carta do Dia: 7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios.

Amor: Planeie a sua vida de acordo com o presente e não com o passado.

Saúde: Pode sofrer de problemas de pele. Consulte um especialista.

Dinheiro: Gaste apenas o que pode.

Pensamento positivo: Não me deixo dominar por maus presságios!

Caranguejo

Carta do Dia: 3 de Paus, que significa Iniciativa.

Amor: Não fique ansiosa com o futuro. Viva ao sabor do momento.

Saúde: Se tiver tosse tome xarope de cenoura.

Dinheiro: Ganhe iniciativa e construa uma carreira próspera.

Pensamento positivo: Faço projetos e traço objetivos. Desta forma mantenho-me no rumo certo.

Virgem

Carta do Dia: O Papa, que significa Sabedoria.

Amor: A harmonia reinará no seu lar. Aproveite para fortalecer a relação.

Saúde: Sem preocupações. Continue a alimentar-se bem.

Dinheiro: Se anda a gastar de mais, feche os cordões à bolsa. Pensamento positivo: Não faço juízos precipitados, procuro ser mais sábia!

Leão

Carta do Dia: A Roda da Fortuna, que significa Sorte em Movimento.

Amor: Invista numa vida de felicidade.

Saúde: Coma mais fruta e menos doces.

Dinheiro: Estará em maré de sorte no que toca ao trabalho. Aproveite!

Pensamento Positivo: Procuro ter pensamentos positivos e a Luz invadirá a minha vida.

Carneiro

Carta do Dia: Ás de Copas, que significa Princípio do Amor, Grande Alegria.

Amor: Os afetos são o mais importante.

Saúde: Cuide de si com carinho e verá que melhora.

Dinheiro: Empenhe-se a fundo num projeto. Terá grandes alegrias.

Pensamento positivo: A harmonia promove o amor e a felicidade plena.



Balança

Carta do Dia: O Imperador, que significa Concretização.

Amor: Fase positiva a nível sentimental. Poderá fazer novos planos.

Saúde: Organize melhor o seu tempo livre. Procure relaxar.

Dinheiro: Concretizará um sonho a nível profissional.

Pensamento positivo: Vivo com alegria os desafios da vida.

Escorpião

Carta do Dia: O Carro, que significa Sucesso.

Amor: Quebre a rotina fazendo um programa romântico com o seu amor

Saúde: Está cheia de força! Continue no bom caminho!

Dinheiro: Seja responsável e conhecerá o sucesso.

Pensamento positivo: O dinheiro só fica junto de quem o respeita, eu sei respeitá-lo!