Horóscopo Diário - 30 de Dezembro

30.12.2016

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Seja sábio para viver mais feliz.

Amor: Dependerá de si trazer mais “fogo” à sua vida amorosa. Estará pouco dinâmico.

Trabalho: Ganhe novos objectivos. Não gaste as suas energias no que não acredita. A seu tempo tudo ganhará nova dinâmica.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Cansaço.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Controle os seus impulsos.

Amor: Poderá fazer investidas no amor, mas não seja demasiado possessivo. Deixe fluir.

Trabalho: Terá capacidade para realizar os seus desejos. Por isso, vá em frente nos seus objectivos.

Dinheiro: Gastos supérfluos.

Saúde: Instabilidade emocional.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Anime-se!

Amor: As críticas irãa abalá-lo. Não crie ilusões nem tenha demasiadas expectativas no que não é concreto.

Trabalho: Poderá sentir-se triste por não o valorizarem. Sonhe mais alto e invista nos projectos que acredita.

Dinheiro: Sujeito a desonestidades.

Saúde: Insónias.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Sinta os Sinais do Universo.

Amor: Poderá receber um convite inesperado de alguém que lhe é especial. Aceite e não force situações. Deixe acontecer.

Trabalho: Esteja atento aos detalhes. Eles marcarão a diferença. Aproveite novas oportunidades.

Dinheiro: Faça investimentos.

Saúde: Estabilize energias.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Veja o lado positivo da vida.

Amor: Estará distante. Não se martirize em pensamentos menos positivos. Liberte emoções.

Trabalho: Mesmo que tenha dificuldades, não se deixe ficar pelo que tem. Seja mais dinâmico.

Dinheiro: Saídas.

Saúde: Sujeito a dores de cabeça.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: O tempo é a solução.

Amor: Andará muito afastado e com necessidade de estar só. Precisa de entender o que quer para a sua vida.

Trabalho: Adie projectos. Hoje não será um bom dia para investir em novidades. Com calma tudo se encaminhará.

Dinheiro: Entradas lentas.

Saúde: Especial cuidado com a vista.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Viva o Hoje e não o Amanhã.

Amor: Se se sente instável, resolva os seus problemas internos. Precisa de resolver um Passado para ser feliz Hoje.

Trabalho: Faça acontecer os seus projectos. Serão bem aceites, mas precisa de trabalhá-los com mais lucidez.

Dinheiro: Faça pagamentos.

Saúde: Dores ósseas.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Insista!

Amor: Poderá sentir-se apaixonado. Aproveite os momentos e lute pela sua felicidade.

Trabalho: Irá esforçar-se para cumprir os seus objectivos. Será um dia repleto de vitórias. Acredite!

Dinheiro: Dificuldade nos recebimentos.

Saúde: Esteja atento a sinais no corpo.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Seja amável.

Amor: Estará disposto em lutar pela sua cara-metade. Diga-lhe o que sente e seja mais romântico, mesmo que o caminho lhe parece impossível.

Trabalho: Dia de muito trabalho e recompensas. Será reconhecido pelo seu valor e dedicação.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Disfunção gastro-intestinal derivado a nervos.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: A Integração

Conselho Do Dia: Deixe fluir.

Amor: Será um dia tranquilo e dedicado à família. Aproveite o dia para viver bem com quem deseja.

Trabalho: Não terá complicações. Aproveite este dia para dar voz aos seus projectos, mas sem se precipitar.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Beba mais água.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Imponha-se.

Amor: Um assunto que lhe causa desconforto precisará de ser resolvido. Diga o que tiver de dizer.

Trabalho: Terá votos de confiança dos seus superiores. Poderá acumular funções.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Sujeito a nervos.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: A Grande Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Concretize.

Amor: Por se sentir magoado, quererá passar mais tempo consigo mesmo, fazendo actividades que lhe dêem mais prazer.

Trabalho: Conseguirá realizar os seus desejos. Os seus projectos terão visibilidade. Faça contactos e exponha as suas ideias.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Dores nos pés.