Horóscopo Diário - 27 de Dezembro

27.12.16

Sagitário

Carta para 2017: O Louco, que significa Excentricidade.

Amor: Estará mais sonhadora e aventureira. O seu poder de conquista está em alta.

Saúde: Tenha atenção aos excessos. Tendência para a instabilidade.

Dinheiro: Procure concentrar-se melhor no que faz. Evite as distrações.

Pensamento positivo para 2017: Consigo aproveitar o melhor de cada situação!

Carneiro

Carta para 2017: A Papisa, que significa Intuição, estudo e mistério.

Amor: Estará mais ponderada e por isso vai tomar decisões importantes na sua vida amorosa. Saberá ouvir melhor a voz do seu coração.

Saúde: Aprenda a respeitar os limites do seu corpo. Faça aquilo que lhe faz bem.

Dinheiro: A vida financeira exigirá maior rigor. Seja poupada, aprenda a gerir melhor os seus recursos.

Pensamento positivo para 2017: Sigo a voz da minha intuição, ela guia os meus passos!

Caranguejo

Carta para 2017: A Temperança, que significa equilíbrio.

Amor: Este ano será calmo e tranquilo. Se tem um relacionamento, estará em harmonia com o seu par. Se está só, vai sentir-se bem como está. A família e os amigos trarão alegria ao seu coração.

Saúde: Saúde estável. Tenha hábitos de vida saudáveis.

Dinheiro: Este ano vai conseguir equilibrar as suas finanças. A nível profissional será um ano tranquilo. Mostre empenho e dedicação.

Pensamento positivo para 2017: Dou o meu melhor todos os dias!

Touro

Carta para 2017: A Justiça, que significa justiça.

Amor: Haverá um ajuste de contas na sua vida. Os relacionamentos vão tornar-se mais sólidos. Ficará ao lado de quem lhe quer bem.

Saúde: Cuide melhor de si. Este ano o seu corpo pede-lhe mais atenção. Melhore a sua alimentação.

Dinheiro: Poderá finalmente receber a recompensa pelos seus esforços. Invista na formação, aumente as suas competências.

Pensamento positivo para 2017: Cuido de mim com amor!

Capricórnio

Carta para 2017: O Mágico, que significa Habilidade.

Amor: Poderá surgir uma paixão inesperada na sua vida. Estará muito prática e saberá gerir bem a sua vida familiar.

Saúde: Pode ter mais dores de cabeça e enxaquecas. Descanse mais.

Dinheiro: Área favorecida. Ponha em prática as suas ideias, é um bom ano para traçar objetivos e alcançá-los.

Saiba que Capricórnio estará favorecido neste ano, em que começamos um ciclo de Saturno, o seu planeta regente.

Pensamento positivo para 2017: Acredito em mim!

Virgem

Carta para 2017: O Sucesso, que significa sucesso.

Amor: Este ano é favorável para fazer mudanças na sua vida. Aprenda a pôr-se a si própria em primeiro lugar. Pense mais em si.

Saúde: Tendência para alguma instabilidade nervosa. Aprenda a descontrair e relaxar.

Dinheiro: Procure ser mais paciente com os outros. Este ano terá de aprender a arriscar mais, tem boas hipóteses de sucesso.

Pensamento positivo para 2017: Eu sou a pessoa mais importante da minha vida!

Leão

Carta para 2017: O Eremita, que significa Procura, solidão.

Amor: A sua vida amorosa vai ganhar maior profundidade. Os laços vão tornar-se mais fortes. Aprenderá a escolher as pessoas certas para si.

Saúde: Cuide da sua coluna. Tendência para dores nas costas. Evite fazer esforços e melhore a sua postura.

Dinheiro: Este ano vai trazer-lhe oportunidades de crescimento. Atreva-se a dar um passo em frente. Tem muito a ganhar com isso.

Pensamento positivo para 2017: Confio nas minhas capacidades, nasci para vencer!

Aquário

Carta para 2017: A Força, que significa Força, Domínio.

Amor: O amor, a paixão e o romance estarão bem presentes na sua vida. Será um ano cheio de boas energias.

Saúde: Estará fortalecida. Aproveite para fazer desporto e melhorar a sua casa. Rodeie-se de coisas que a façam sentir-se bem.

Dinheiro: Pode alcançar metas importantes e que pareciam difíceis de conquistar. O seu dinamismo estará em alta.

Pensamento positivo para 2017: Conquisto o sucesso porque dou o meu melhor todos os dias!

Peixes

Carta para 2017: O Sol, que significa glória e sucesso.

Amor: O amor trará grandes alegrias ao seu coração. Se está só, vai encontrar alguém especial. A vida familiar está protegida.

Saúde: A sua saúde estará estável. Mantenha a boa forma adotando um estilo de vida mais saudável.

Dinheiro: Mostre o que vale. Este ano pode ser recompensada e conhecer a vitória nos seus projetos.

Pensamento positivo para 2017: Abro o meu coração sem receio, partilho o que sinto e sou feliz assim!

Escorpião

Carta para 2017: O Imperador, que significa concretização.

Amor: Pode dar passos importantes na sua vida amorosa, como assumir um compromisso ou tomar uma decisão. A vida a dois estará mais estável.

Saúde: Sentir-se-á cheia de energia. Canalize-a de forma positiva. Faça caminhadas ou meia hora de ginástica todos os dias.

Dinheiro: Aposte mais na sua carreira. Avance com um projeto antigo. Pode ter condições para apostar num negócio.

Pensamento positivo para 2017: Conquisto as minhas metas passo a passo, dia a dia!

Gémeos

Carta para 2017: O Mundo, que significa Fertilidade.

Amor: A sua família contará consigo e terá um papel de destaque para manter a harmonia familiar. O amor corre sobre rodas.

Saúde: Aproveite o dinamismo que sente para apostar mais no seu bem-estar. Descubra novos passatempos que vão trazer ânimo à sua vida.

Dinheiro: Boas perspetivas a nível profissional e financeiro. Fase favorável para desenvolver os seus projetos.

Pensamento positivo para 2017: Todos os dias aprendo algo novo!



Balança

Carta para 2017: A Estrela, que significa proteção.

Amor: O amor pode trazer uma grande alegria à sua vida. Se está só, conhecerá a pessoa por quem tanto esperava. Se já tem par, o relacionamento estará protegido.

Saúde: Terá uma proteção especial. Mantenha o otimismo, ele ajuda-a a superar todas as situações.

Dinheiro: Contará com uma ajuda preciosa da parte de quem a rodeia. As pessoas com quem trabalha gostam muito de si.

Pensamento positivo para 2017: Gosto de mim como sou!