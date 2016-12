Horóscopo Diário - 26 de Dezembro

26.12.16

Sagitário

Carta do Dia: 8 de Espadas, que significa Crueldade.

Amor: Evite ser cruel com o seu par. Dê valor ao que tem.

Saúde: Tendência para excessos alimentares. Cuidado com a saúde!

Dinheiro: Poupe dinheiro. Ajude a sua vida a andar para a frente.

Pensamento positivo: Venço os desafios, sou otimista!

Touro

Carta do Dia: O Eremita, que significa Procura, Solidão.

Amor: É provável que se desentenda com alguém especial. Assuma as suas culpas. Não queira ficar sozinha.

Saúde: Se anda com dificuldade em dormir, corte no café.

Dinheiro: Procure melhorar a sua situação financeira.

Pensamento positivo: Tenho pensamentos positivos e a Luz Divina invade a minha vida.

Carneiro

Carta do Dia: O Mágico, que significa Habilidade.

Amor: As inseguranças não levam a lado nenhum. Confie na pessoa amada.

Saúde: Acalme os nervos ingerindo aveia e alperces.

Dinheiro: Gira as finanças com habilidade. No poupar está o ganho!

Pensamento positivo: Sossego o meu coração ouvindo a voz da intuição.

Gémeos

Carta do Dia: A Morte, que significa Renovação.

Amor: Poderá fazer uma renovação na sua vida afetiva.

Saúde: Atravessa um período mais agitado. Tomé chá de valeriana.

Dinheiro: Possíveis dúvidas a nível profissional. Pense numa mudança.

Pensamento positivo: Todos os dias estou a tempo de começar de novo!

Balança

Carta do Dia: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão.

Amor: Possível desentendimento com um familiar. Reflita sobre as suas atitudes.

Saúde: Abrande o ritmo. A sua saúde não é de ferro.

Dinheiro: Comece a poupar. É tarde para economia, quando a bolsa está vazia.

Pensamento Positivo: Agradecer é a melhor maneira de merecer.

Aquário

Carta do Dia: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal.

Amor: Dê mais atenção à pessoa amada. Amar é dar e receber.

Saúde: Período marcado pela calma e pela harmonia. Aproveite para guardar energias.

Dinheiro: Esforce-se para desempenhar as suas tarefas com esmero. O sucesso chegará.

Pensamento positivo: Sou capaz de ultrapassar todos os desafios. Acredito em mim e em Deus!

Caranguejo

Carta do Dia: 2 de Copas, que significa Amor.

Amor: Se está sozinha em breve encontrará o amor da sua vida. Esteja atenta.

Saúde: Saúde estável. Agradeça a Deus e continue a cuidar de si.

Dinheiro: Período tranquilo a nível financeiro.

Pensamento positivo: Recordo apenas as coisas positivas!

Leão

Carta do Dia: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade.

Amor: A sua relação pode ser posta à prova. Terá força para dar a volta à situação.

Saúde: Tenha mais cuidado com a coluna. Evite carregar pesos.

Dinheiro: Controle as compras por impulso.

Pensamento positivo: Tenho maturidade para tomar as decisões certas.

Escorpião

Carta do Dia: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio.

Amor: Esteja mais atenta às necessidades da pessoa amada.

Saúde: Atravessa um bom período. Terá energia para dar e vender.

Dinheiro: Apoie um amigo que pode estar a atravessar dificuldades. Na necessidade prova-se a amizade.

Pensamento Positivo: Procuro sempre criar o Bem na minha vida.

Peixes

Carta do Dia: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade.

Amor: Se o seu par andar mais triste não se aflija. Tudo vai resolver-se.

Saúde: Para combater a anemia coma espinafres e beterraba.

Dinheiro: Poderá ser útil a um familiar que está em apuros no trabalho.

Pensamento positivo: As minhas ideias dão bons resultados, porque eu acredito nelas!

Capricórnio

Carta do Dia: 3 de Ouros, que significa Poder.

Amor: Declare-se à pessoa que ama! Não espere que o amor vá ter consigo.

Saúde: Período calmo. Vai sentir-se bem.

Dinheiro: Lute pelos objetivos que pretende atingir. Você é capaz de tudo.

Saiba que os nativos de Capricórnio são protegidos pelo arcanjo Cassiel, que os ajuda a ser cautelosos e prestáveis.

Pensamento Positivo: Sou tolerante e respeito os outros como eles são.

Virgem

Carta do Dia: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa.

Amor: Poderá fazer mudanças muito positivas para a sua relação.

Saúde: Faça uma dieta cuidada. Não abuse.

Dinheiro: Possibilidade de abraçar novos projetos. Terá espírito de iniciativa.

Pensamento positivo: Concluo tudo aquilo que começo.