Horóscopo Diário - 25 de Dezembro

25.12.2016

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Clarifique assuntos.

Amor: A sua tristeza fará com que crie dúvidas. Conseguirá desbloquear estes assuntos “interiores”, falando.

Trabalho: Não avance se não tem certeza do que está a fazer. Não quebre regras.

Dinheiro: Equilibrado.

Saúde: Oscilação de peso.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Não force situações.

Amor: Será dificil lidar com alguém, que criará mau estar a seu redor. Não reaja, mas altere a sua atitude.

Trabalho: Um convite poderá surpreendê-lo. Agarre oportunidades.

Dinheiro: Faça movimentos.

Saúde: Instável.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Controle-se.

Amor: Poderá reagir menos bem a algo que lhe disserem. Não se precipite com as respostas.

Trabalho: Mude os seus planos. Nem tudo estará a ser construído sob bases sólidas.

Dinheiro: Gastos desmedidos.

Saúde: Sujeito a estados depressivos.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Aventure-se.

Amor: Desenvolverá uma relação com alguém. Será um dia de investidas.

Trabalho: Sem medo avance com os seus projectos. Será bem sucedido.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Dores na zona lombar.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Persista.

Amor: Poderá brigar com alguém, mas conseguirá ser ouvido e resolver mal entendidos.

Trabalho: Tudo será com muito esforço. No entanto, a vitória está nas suas mãos, em breve.

Dinheiro: Dificuldade nos recebimentos.

Saúde: Controle sinais no corpo.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Sinta-se Grato!

Amor: Ainda que se sinta magoado com alguém, hoje receberá notícias de quem gosta. Será um dia muito feliz.

Trabalho: Alguém poderá trazer-lhe uma oportunidade para que o seu crescimento profissional se dê. Aproveite!

Dinheiro: Ganhos extra.

Saúde: Dores nos joelhos.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Veja o lado positivo das situações.

Amor: Poderá complicar uma relação com alguém. Seja mais compreensivo e menos “teimoso”.

Trabalho: Terá medo em avançar num projecto. Seja mais seguro e aja.

Dinheiro: Saídas.

Saúde: Especial cuidado com a coluna.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: A Grande Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Seja mais você.

Amor: Estará feliz e a fazer o que mais gosta, com quem lhe toca o coração. Aproveite este dia.

Trabalho: Um contacto poderá trazer-lhe uma oportunidade irrecusável.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Dores nos pés.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Viva com alegria.

Amor: Uma situação poderá evoluir. Mas não se comprometa. Usufrua dos momentos com intensidade.

Trabalho: Avance com as suas ideias. Estará muito criativo e dinâmico.

Dinheiro: Entradas de pequenas quantias.

Saúde: Instável.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Seja menos possessivo.

Amor: Um assunto familiar poderá deixá-lo nervoso. Terá dificuldade em lidar com quem queira interferir na sua vida.

Trabalho: Poderá ter que manobrar uma situação para alcançar os seus objectivos.

Dinheiro: Gastos supérfluos.

Saúde: Instabilidade emocional.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Abra o seu coração.

Amor: Assuntos do Passado poderão deixá-lo aborrecido. Não se deixe influenciar. Aja com amor e dedique-se a quem ama.

Trabalho: Não tenha dúvidas das suas capacidades. Avance nos seus projectos, pois você será capaz de lidar com várias áreas.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Especial atenção aos órgãos duplos.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Espalhe boas energias.

Amor: Mesmo que tenha pequenos conflitos, irá renovar laços. Ame mais e esqueça o que o deixa triste.

Trabalho: Uma actividade extra poderá ser-lhe proposta. Aceite e ajude quem precise de si.

Dinheiro: Faça doações.

Saúde: Previna-se de constipações.