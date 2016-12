Horóscopo Diário - 24 de Dezembro

24.12.16

Carneiro

Carta do Dia: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades.

Amor: Viva a sua relação com toda a entrega. Amar só faz sentido dessa forma.

Saúde: Sempre que possa, vá até ao campo. O ar puro é precioso para a saúde.

Dinheiro: Possíveis novidades no campo material. Algo de bom aproxima-se.

Pensamento positivo: A minha luz interior ilumina o sorriso de todos os que me rodeiam.

Touro

Carta do Dia: 7 de Ouros, que significa Trabalho.

Amor: Sentirá necessidade de estar com os seus amigos. Organize um encontro.

Saúde: Sempre que possa faça passeios à beira mar. Renove as energias.

Dinheiro: Período de maior trabalho. Concentre-se e tudo correrá bem.

Pensamento positivo: Com persistência e ousadia alcanço os meus objetivos.

Gémeos

Carta do Dia: Rei de Espadas, que significa Poder, Autoridade.

Amor: Para resolver uma desavença com o seu par não tema ser autoritária. Tudo ficará bem.

Saúde: Para controlar a transpiração aplique nas axilas algodão embebido numa infusão de alecrim.

Dinheiro: Vigie a conta bancária. Pode andar a gastar demais.

Pensamento positivo: Todos os dias peço a Deus que me ajude a encontrar o caminho da estabilidade.

Caranguejo

Carta do Dia: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade.

Amor: A sua simpatia vai conquistar quem a rodeia. Fará bons amigos.

Saúde: Tendência para tensão arterial baixa. Experimente tomar guaraná.

Dinheiro: Os seus investimentos poderão dar lucros. Parabéns!

Pensamento positivo: Estou disponível para as surpresas que o Universo me traz.

Leão

Carta do Dia: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia.

Amor: Prepare um programa a dois com o seu par. Afaste a angústia.

Saúde: Pode os problemas respiratórios faça vapores com raiz de gengibre.

Dinheiro: Se anda pouco dedicada ao trabalho tome cuidado. Poderá cometer um erro.

Pensamento positivo: Quem sabe proteger-se das emoções negativas aprende a construir um futuro risonho!

Virgem

Carta do Dia: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera.

Amor: Um amigo pode pedir a sua opinião. Seja sincera e ajude-o a encontrar a melhor solução.

Saúde: Se ficar rouca, tome chá de limão com mel bem quente.

Dinheiro: Poderá ter uma agradável surpresa no trabalho.

Pensamento positivo: Aperfeiçoo o dom de ajudar quem precisa de ser ajudado.

Balança

Carta do Dia: 2 de Copas, que significa Amor.

Amor: Ponha termo a uma relação que a faz infeliz. Fique disponível para um novo amor.

Saúde: Coma mais legumes e mantenha os intestinos a funcionar.

Dinheiro: Fase favorável no que respeita ao dinheiro. Amealhe. O seguro morreu de velho!

Pensamento positivo: Oiço o meu coração e escolho o melhor para mim.

Escorpião

Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem Longa, Partida Inesperada.

Amor: Possível viagem a dois. Desfrutará de dias românticos.

Saúde: Tendência para dores de estômago. Tome chá de hortelã.

Dinheiro: Sempre que possa, ponha algum dinheiro de parte. Tostão a tostão faz um milhão.

Pensamento Positivo: Encaro cada desafio como uma viagem que me traz novas aprendizagens.

Sagitário

Carta do Dia: 4 de Paus, que significa Ocasião Inesperada, Amizade.

Amor: Valorize a cumplicidade que tem com o seu par. É um bem precioso.

Saúde: Para controlar o desejo de comer doces, beba chá de canela.

Dinheiro: Ganhos inesperados a nível financeiro. Está numa boa fase.

Pensamento Positivo: Devemos partilhar a felicidade com quem nos rodeia.

Capricórnio

Carta do Dia: O Louco, que significa Excentricidade.

Amor: Controle a tendência para ser inconstante. Dê segurança ao seu par.

Saúde: Possíveis dores de cabeça. Tome chá de tília e gengibre.

Dinheiro: Bom momento para fazer uma compra que deseja. Arrisque.

Saiba que o incenso mais adequado para os nativos de Capricórnio é o de alecrim, que purifica o ambiente e melhora a energia que o rodeia.

Pensamento Positivo: Os desafios despertam em nós capacidades que nem sabíamos que tínhamos!

Aquário

Carta do Dia: A Estrela, que significa Proteção, Luz.

Amor: A relação na qual anda a investir dará frutos. Viverá dias felizes.

Saúde: Sentirá uma energia renovada. Conseguirá combater o nervosismo e a ansiedade.

Dinheiro: Poderá fazer novos investimentos. Está protegida!

Pensamento positivo: O amor de quem me ama faz sorrir a minha alma.

Peixes

Carta do Dia: O Dependurado, que significa Sacrifício.

Amor: Dê mais atenção à família. Organize um jantar para reunir as pessoas mais especiais.

Saúde: Controle o stress. Dedique-se a uma atividade de que goste.

Dinheiro: Aprenda a gerir bem os seus investimentos. Evite períodos de maior sacrifício.

Pensamento positivo: A Luz de Deus enche o meu coração de alegria!