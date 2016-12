Horóscopo Diário - 23 de Dezembro

23.12.2016

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Entregue-se!

Amor: Estará protegido e quererá estar com quem lhe transmita boas energias.

Trabalho: Ajude um colega a desenvolver um projecto. Você será essencial.

Dinheiro: Ofereça prendas.

Saúde: Sujeito a resfriados.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Reflicta.

Amor: Terá dificuldade em esquecer um assunto ou atitude. Estará distante.

Trabalho: Avance com cuidado nos seus projectos. Assente os pés em Terra e mantenha a calma.

Dinheiro: Atrasos nos recebimentos.

Saúde: Especial cuidado com a visão.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Aja com sabedoria.

Amor: Sentirá alguma tristeza e que a sua vida não evolui. Faça mais para que algo mude.

Trabalho: Precisa de novos desafios. As suas forças poderão faltar-lhe. A seu tempo tudo se irá compor.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Faça caminhadas.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Divirta-se mais.

Amor: Terá facilidade em lidar com conflitos. Levará tudo para a brincadeira.

Trabalho: Não crie barreiras nem limites. Avance com as suas ideias sem medo.

Dinheiro: Instável.

Saúde: Instável.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Você tudo pode!

Amor: Uma relação irá desenvolver-se. Não receie o Futuro, aproveite o Agora.

Trabalho: Estará determinado e avançará com os seus projectos. Será um dia de vitórias.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Recuperações.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Seja mais calmo.

Amor: Poderá saber de algo que o leve a um afastamento. Reserve-se e actue no momento certo.

Trabalho: Seja cauteloso com propostas. Nem tudo estará bem explícito.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Faça um check-up.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Tenha atitudes positivas.

Amor: Poderá ter um atrito. Irá romper laços com alguém. Resolva estas questões com calma.

Trabalho: Apesar das respostas não serem positivas, não desespere. Avance para novos planos.

Dinheiro: Despesas.

Saúde: Dificuldades nas recuperações.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Viva o Presente.

Amor: Poderá sentir-se preso a assuntos do Passado. Invista na sua família que o acolherá com amor.

Trabalho: Terá dificuldade em desenvolver um projecto. As barreiras serão criadas por si.

Dinheiro: Saídas.

Saúde: Sujeito a tonturas.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Seja mais rigoroso.

Amor: Poderá ter que lidar com um assunto que o deixará aborrecido. Seja racional.

Trabalho: Dê continuidade aos seus trabalhos, mas com clarifique assuntos e dúvidas antes de avançar.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Alimente-se com regras.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Seja forte.

Amor: Estará protegido e conseguirá que tudo decorra do jeito que deseja.

Trabalho: Dia positivo, em que assumirá uma tarefa que lhe trará bastante satisfação.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Sujeito a estados nervosos.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Pense bem antes de avançar.

Amor: Alguns atritos irão deixá-lo pensativo. Olhe para dentro de si e à sua volta para tomar a decisão certa.

Trabalho: Acredite no Universo. A seu tempo as respostas positivas chegarão.

Dinheiro: Não gaste mais do que pode.

Saúde: Faça exames de rotina.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Escolha o Amor.

Amor: Poderá sentir-se magoado com alguém. Fale e resolva estes assuntos agindo com o “coração”.

Trabalho: Ser-lhe-á proposto algo que o deixará triste. Não tem de aceitar.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Estável.