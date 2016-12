Horóscopo Diário - 22 de Dezembro

22.12.2016

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Seja frontal.

Amor: Um assunto precisa de ser clarificar. Tudo correrá bem, mas não se mostre muito flexivel.

Trabalho: Será um dia protegido em que uma situação poderá ser definida. Avance.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Lute pelo que acredita.

Amor: Estará com lutas interiores e insegurança nos seus sentimentos. Olhe para dentro de si e entenda-se!

Trabalho: Os seus projectos irão avançar. Não conte com facilitades, mas o sabor da vitória chegará.

Dinheiro: Dificuldades.

Saúde: Sujeito a alergias.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Seja mais alegre.

Amor: Estará feliz e contagiará os outros com a sua energia. Sentir-se-á bem.

Trabalho: Conte com instabilidade, provocada por si. Concentre-se no que é importante para o seu futuro profissional.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Controle os níveis de colesterol.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Reserve-se.

Amor: Estará mais contido, mas não deixará de lado questões amorosas. Está numa boa fase.

Trabalho: Nem tudo deverá ser exposto. Seja cauteloso antes de se comprometer.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Aproveite a vida.

Amor: Será um dia inconstante e de surpresas. Usufrua do dia para estar com quem mais ama.

Trabalho: Nada será linear. Os seus planos poderão não se concretizar. Esteja preparado para o inesperado.

Dinheiro: Instável.

Saúde: Harmonize energias.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Simplesmente ame!

Amor: Ainda que se sinta insatisfeito com a sua situação, deverá desabafar, dizer o que lhe vai na alma.

Trabalho: Exponha os seus projectos. As suas ideias serão acolhidas e desenvolvidas com sucesso.

Dinheiro: Prosperidade.

Saúde: Dores de garganta.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Seja firme nas suas atitudes.

Amor: Um assunto poderá fazer com que meça forças. Mantenha a calma mas não se mostre inseguro.

Trabalho: Está numa fase positiva. Terá dificuldade em lidar com assuntos, mas a sua experiência irá ajudá-lo a resolvê-los.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Sujeito a stress.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Mude de atitude.

Amor: Um assunto familiar poderá ser resolvido. Algo de positivo está para chegar.

Trabalho: Terá capacidade para desenvolver um projecto. Está no bom caminho.

Dinheiro: Acabe com despesas.

Saúde: Dores ósseas.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Tenha segurança em si.

Amor: Poderá sentir-se baralhado em termos sentimentais. Olhe para dentro de si e decida-se.

Trabalho: Receberá uma notícia que fará com que tenha de desenvolver outros projectos, mas em simultaneo. Força!

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Estável.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Viva o Presente.

Amor: Não se martirize. Poderá sentir-se sufocado em relação a um assunto familiar. Reaja!

Trabalho: Quererá fazer mais do que pode. Vá com calma e foque-se nas suas prioridades. Tudo correrá bem.

Dinheiro: Gastos.

Saúde: Sujeito a dores de cabeça.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Seja ambicioso.

Amor: De tudo fará para que uma relação se desenvolva. Controle a possessividade.

Trabalho: Seja cauteloso, pois poderão prejudicá-lo. Conseguirá “levar a água ao seu moinho”, mas com sabedoria.

Dinheiro: Gastos excessivos.

Saúde: Instabilidade emocional.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: A Integração

Conselho Do Dia: Deixe fluir.

Amor: Poderá receber críticas, mas terá capacidade de compreensão e nada o impedirá de estar em Paz consigo mesmo.

Trabalho: Tudo correrá como deseja. Os seus projectos estão a desenvolver-se no tempo certo.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.