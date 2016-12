Horóscopo Diário - 21 de Dezembro

21.12.2016

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Realize os seus sonhos.

Amor: Conquiste corações. Estará muito focado nas suas investidas. Será correspondido.

Trabalho: Conseguirá alcançar os seus objectivos. Os seus projectos serão um sucesso.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Recuperações.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Viaje num novo Mundo.

Amor: Conheça um novo Eu. Não se sinta estagnado. Novas vivências farão com que conheça o outro lado seu que desconhece.

Trabalho: Conte com alterações. Será positivo adaptar-se a outras funções. Não se sinta inseguro. Usufrua.

Dinheiro: Gastos desmedidos.

Saúde: Controle as suas emoções.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Viva os momentos.

Amor: Terá notícias inesperadas de alguém que irá mexer com as suas emoções. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje.

Trabalho: Aproveite para desenvolver os seus projectos, mas sem planificar o seu dia. Os imprevistos acontecem e por isso saiba resolvê-los na hora.

Dinheiro: Faça movimentos.

Saúde: Dê continuidade a tratamentos.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Valorize o seu Eu.

Amor: Poderá sentir que a sua vida amorosa não evolui. Mude os seus pensamentos. Veja o lado positivo das situações.

Trabalho: Controle-se antes de reagir a provocações. Seja sábio no momento de falar.

Dinheiro: Despesas.

Saúde: Sujeito a pequenos acidentes domésticos.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Seja mais compreensivo.

Amor: Perante conflitos, coloque-se na posição de quem consigo lida. Seja mais pacífico no momento de abordar assuntos.

Trabalho: Não estará com disposição para avançar com os seus projectos. Faça apenas o que tiver de ser feito.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Desgaste físico e psicológico.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Coloque-se em primeiro plano.

Amor: Terá necessidade de falar sobre um assunto que poderá alterar o seu estado de espírito. Controle-se!

Trabalho: Está em fase de ascensão profissional. Poderá assumir um novo cargo que o deixará muito orgulhoso.

Dinheiro: Estável, mas não gaste mais do que pode.

Saúde: Sujeito a stress.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Ofereça o seu Amor.

Amor: Estará muito romântico e dedicado ao Amor. Diga o que sente e invista na sua vida amorosa, porque merece ser feliz. Assim será!

Trabalho: Dia muito trabalhoso, mas compensador. Será reconhecido pelo seu esforço.

Dinheiro: Prosperidade.

Saúde: Especial cuidado com a garganta.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Divirta-se mais.

Amor: Estará muito bem disposto e capaz de levar a vida com mais leveza. Aproveite para sair e estar com os que mais ama.

Trabalho: As suas ideias deverão ser apresentadas. Antes de as colocar em prática avalie e planifique melhor.

Dinheiro: Entradas de pequenas quantias.

Saúde: Instável.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: A Integração

Conselho Do Dia: Sinta Paz Interior.

Amor: Estará tranquilo e passivo. Ninguém conseguirá quebrar este estado.

Trabalho: Terá capacidade de desbloquear conflitos e harmonizar o ambiente ao seu redor. Tudo correrá bem.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Confie no Universo.

Amor: Terá necessidade de avaliar os seus sentimentos. Não avance sem saber que caminho seguir.

Trabalho: Um projecto estará a evoluir. No entanto, não espere respostas hoje. Dê tempo ao tempo.

Dinheiro: Não gaste demasiado.

Saúde: Faça exames de rotina.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Valorize o Ser fantástico que é.

Amor: Tende a desiludir-se facilmente. Poderá ter criado demasiadas expectativas em alguém. Seja realista.

Trabalho: Nem toda a gente estará a ser honesta consigo. Seja mais selectivo antes de confiar nos seus colegas.

Dinheiro: Confira pagamentos.

Saúde: Descanse mais.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Aqueça o seu Dia com Energia Positiva.

Amor: Estará muito dedicado aos outros. Alguém do Passado poderá necessitar da sua ajuda. Passe mais tempo com quem o faz sentir-se bem.

Trabalho: Trabalhe em equipa e partilhe os seus saberes. Terá cumplicidade e será valorizado pela sua interajuda.

Dinheiro: Estão favorecidos créditos.

Saúde: Sujeito a resfriados. Previna-se!