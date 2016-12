Horóscopo Diário - 29 de Dezembro

29.12.16

Touro

Carta do Dia: 9 de Ouros, que significa Prudência.

Amor: Afaste-se de pessoas que estão consigo por interesse. Seja prudente.

Saúde: Para atrair energias positivas enfeite as jarras da sua casa com folhas de eucalipto, alecrim e arruda.

Dinheiro: Tenha confiança nas suas capacidades, serão valorizadas.

Pensamento positivo: Uso a minha prudência e sentido prático para vencer qualquer desafio.

Virgem

Carta do Dia: 6 de Copas, que significa Nostalgia.

Amor: Hoje pode ter um dia mais tenso a nível amoroso. Calma, tudo se resolverá!

Saúde: Não carregue o mundo às costas. Pense mais em si, mime-se!

Dinheiro: Coloque as suas ideias em prática.

Pensamento Positivo: Procuro não me sentir triste. Deus ama-me e cuida de mim.

Caranguejo

Carta do Dia: 5 de Espadas, que significa Avareza.

Amor: Pense nos sentimentos da pessoa amada. Não seja egoísta.

Saúde: Afaste os maus pensamentos.

Dinheiro: Não seja avarenta. A generosidade pode trazer-lhe recompensas.

Pensamento Positivo: Sou dona da minha própria vida!

Sagitário

Carta do Dia: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.

Amor: Pode reencontrar uma pessoa de quem gosta muito.

Saúde: Se sofrer de retenção de líquidos tome chá verde.

Dinheiro: Período calmo no trabalho e nas finanças.

Pensamento positivo: Uma pessoa verdadeira atrai naturalmente amigos verdadeiros.

Carneiro

Carta do Dia: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades.

Amor: Não se apegue ao passado! Liberte-se do que lhe faz mal e jogue fora!

Saúde: Supere as emoções negativas. Mente sã em corpo são.

Dinheiro: Poderá ter boas novidades no campo financeiro.

Pensamento Positivo: Escolho com a voz da minha intuição!

Capricórnio

Carta do Dia: 4 de Paus, que significa Ocasião Inesperada, Amizade.

Amor: Valorize a cumplicidade que tem com o seu par. É um bem precioso.

Saúde: Para controlar o desejo de comer doces, beba chá de canela.

Dinheiro: Ganhos inesperados. Está numa boa fase.

Saiba que a mulher Capricórnio é rigorosa e leva tudo muito a sério, não se dando a conhecer facilmente. Conquista-se com determinação e paciência.

Pensamento positivo: A bondade tem o poder de melhorar a vida de quem a pratica.

Escorpião

Carta do Dia: Cavaleiro de Copas, que significa Proposta Vantajosa.

Amor: Vai passar momentos bastante agradáveis junto da pessoa amada.

Saúde: Feche a boca para os doces. Previna a diabetes.

Dinheiro: Pode receber uma proposta vantajosa.

Pensamento positivo: Dou valor às coisas realmente importantes da minha vida.

Balança

Carta do Dia: 10 de Copas, que significa Felicidade.

Amor: Conhecerá dias muito felizes. Viva o amor sem receios.

Saúde: Parabéns! Está em plena forma! Mantenha-se assim!

Dinheiro: Poderá ter uma alegria no campo material. Merece tudo de bom.

Pensamento positivo: Vivo alegre e otimista. É a melhor forma de alcançar a felicidade!

Peixes

Carta do Dia: A Temperança, que significa Equilíbrio.

Amor: Vai sentir-se feliz. Partilhe esse sentimento com a pessoa que tem ao lado.

Saúde: Mantenha a pele bonita comendo mais iogurte.

Dinheiro: As suas finanças estão equilibradas. Continue a amealhar.

Pensamento positivo: Cultivo a estabilidade e a paz interior.

Gémeos

Carta do Dia: Rei de Espadas, que significa Poder, Autoridade.

Amor: Terá poder para resolver uma desavença com o seu mais-que-tudo.

Saúde: Corte no sal e no açúcar. Fazem mal à saúde.

Dinheiro: No trabalho, faça-se respeitar.

Pensamento positivo: Dou valor às coisas realmente importantes da minha vida. Conhecerei a realização.

Leão

Carta do Dia: Ás de Espadas, que significa Sucesso.

Amor: Está numa ótima fase a nível amoroso. Mime o seu parceiro.

Saúde: Hoje corre tudo bem com a sua saúde.

Dinheiro: Seja rápida e flexível. Poderá ser promovida.

Pensamento Positivo: A vida recompensa quem se esforça por fazer a diferença.

Aquário

Carta do Dia: O Mundo, que significa Fertilidade.

Amor: Ótimo dia para tomar uma decisão amorosa.

Saúde: Previna as infeções urinárias tomando chá de cavalinha.

Dinheiro: Período fértil para novos negócios. Arrisque! Pensamento Positivo: O Sol nasce todos os dias e cada novo amanhecer traz uma nova oportunidade.