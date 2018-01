Bem vindo ao Mundo de Sonic Boom! É um Sonic que tu nunca viste antes. Sonic e os seus amigos vão enfrentar monstros tecnológicos com mau funcionamento, bizarras invenções e os estagiários do mal, Orbot e Cubot, os robôs leais de Eggman, que será enfrentado regularmente por Sonic, para afastar os planos do doutor maligno e as suas criações.