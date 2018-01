Todos os dias, a Rita, uma youtuber sempre curiosa sobre os números do nosso país, lança uma questão aos seus seguidores como se fosse um jogo. Com a ajuda do site Pordata Kids, em conjunto encontram a resposta certa!

Porque as estatísticas não são um assunto exclusivo dos adultos, o objectivo é desenvolver o interesse pelos dados sobre o país de forma lúdica, em conjunto com os teus pais, amigos, colegas e familiares.

A Pordata Kids é um projecto da Fundação Francisco Manuel dos Santos.

“Quantos quilos de lixo são produzidos por pessoa, em média, num ano?

Mais ou menos o peso de um cavalo; mais ou menos o peso de um carro; ou mais ou menos o peso de um computador?”

“Rita Conta-Tudo” é emitido ao sábado e domingo às 8h10 na SIC.