Ready Jet Go leva os espectadores a uma jornada pelo espaço, com base na curiosidade das crianças sobre ciência, tecnologia e astronomia. A série segue duas crianças do bairro: Sean, que tem uma quase obsessão com os fatos da ciência, e Sydney, que tem paixão pela ficção científica e imaginação.



Ambos tornam-se amigos no novo vizinho, Jet Propulsion, cujos membros da família são aliens do planeta Bortron 7. Juntos, eles exploram o sistema solar e os efeitos que ele tem sobre a ciência do nosso planeta, enquanto aprendemos sobre a amizade e trabalho em equipa ao longo do caminho.