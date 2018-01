Como é que nasce uma grande amizade? Em Lego Friends, Oliva, Andrea, Emma e Stephanie terão no simples “acaso” o ponto de partida para uma relação que as tornará amigas inseparáveis.

Oliva chegara apenas há 2 semanas a Heartlake City. Estamos na véspera do Festival de animais de estimação pelo qual toda a cidade espera ansiosamente quando a sua tia que é veterinária lhe pede ajuda por causa de Scarlet, uma pequena cachorrinha capaz de provocar muitos problemas por não estar treinada. Olívia acredita que esta tarefa não será muito complicada, mas depressa mudará de opinião quando esta foge, deixando um rastro de confusões gigantesco! Ela irá colidir com Andrea, estragar o cartaz que estava a ser feito por Emma, deixar a pastelaria de Stephanie virada do avesso e assustar o cavalo de Mia que se preparava para uma competição decisiva.

Todas as raparigas irão pedir explicações a Oliva, mas logo percebem que isto não as levaria a lugar algum. Ao invés de discutirem, decidem unir esforços para reparar todos os estragos. Deste acaso nasce uma inesperada cumplicidade entre elas que as faz perceber que é na sua união que reside a força da sua amizade!