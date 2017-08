VEM AÍ: Francisca ameaça Daniela de morte!

Quando Laura visita as filhas em casa de Francisca, esta é cínica com a irmã. Clara garante que vai estar atenta. Depois de todos irem embora, Francisca maltrata Daniela por causa do colar de Laura e Rosa chega a tempo de evitar que ela faça pior.

Na manhã seguinte, Francisca vê Daniela a ir buscar o colar de Laura. Manda Rosa levar Marta à escola e, quando fica a sós com Daniela, trata-a com crueldade.

Francisca arrasta Daniela para o terraço onde matou Eduardo e ameaça matá-la a ela e a Marta se continuar a desafiá-la. Daniela chora e Francisca alega que o fato de Laura estar viva não muda nada entre elas. Daniela sente pânico ao ouvir isso.